لوشيسكو: سنقاتل أمام فلامنجو.. وهذا موقف جوميز من المشاركة



تحدث الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للفريق الأول للكرة بنادي الهلال، عن مواجهة فريقه المنتظرة أمام فلامنجو البرازيلي، غدا الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر 2019، على ملعب استاد خليفة الدولي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية المقامة في قطر.



وقال لوشيسكو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "لدينا طموح كبير في المونديال، وسوف نخوض المباراة بعزيمة قوية وقتال، فنحن ليس لدينا ما نخسره".



وتابع: "استطعنا تحقيق انجازات كبيرة هذا العام من خلال التتويط بلقب دوري أبطال آسيا، وبلوغ الدور قبل النهائي في مونديال الأندية، وسوف نواصل تحقيق الانتصارات".



وأضاف: "سنفتقد لسلمان الفرج، وهناك ضغط من المباريات قبل البطولة، لكننا سنلعب باللاعبين الأساسين، والمهاجم جوميز جاهز للمواجهة".



وبالحديث عن خيسوس، المدير الفني لفلامنجو حاليا والهلال سابقا؛ قال: "لا أنزعج من الأسئلة التي تطرح عن خيسوس، فأنا أحب الهلال وسعيد بما حققته معه ونحن على أتم الاستعداد لملاقاة فملامنجو".



وخطف الهلال بطاقة التأهل إلى دور نصق النهائي، بعدما حقق فوزا ثمينا على فريق الترجي التونسي ممثل إفريقيا، بهدف نظيف، أحرزه المهاجم الفرنسى بافتيمبى جوميز عند الدقيقه 73، في ربع نهائي مونديال الأندية.



فيما تعد مواجهة الهلال هي المباراة الأولى لفلامنجو في كأس العالم للأندية، وذلك حسب قانون البطولة الذي يمنح بطل أمريكا الجنوبية وبطل دوري أبطال أوروبا التأعل مباشرة إلى دور النصف النهائي من البطولة.



