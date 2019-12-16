استعلم الآن عن فاتورة التليفون الارضي وطرق السداد أونلاين عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات WE وي

فاتورة التليفون، يمكنكم الآن الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي وطرق السداد وأخر موعد لسداد القيمة عبر رابط الشركة المصرية للاتصالات WE.





وهناك طرق وخطوات عديدة لمعرفة الفاتورة الخاصة لشهر نوفمبر الماضي، وسنستعرض لكم خلال السطور التالية طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي و أسهل طريقة للدفع .





- ادخل موقع الشركة المصرية للاتصالات عبر الرابط التالي ( اضغط هنا ).





- ثم قم بكتابة كود المحافظة أو المنطقة التابعة لك.





- قم بكتابة رقم التليفون الارضي المطلوب الاستعلام عن قيمة فاتورته.







- اضغط على كلمة "اظهر الفواتير"، فتظهر الفواتير التي لم يتم دفعها وقيمتها.

أخر موعد لسداد قيمة فاتورة التليفون الارضي