Advertisements
استعلم الآن عن فاتورة التليفون الارضي وطرق السداد أونلاين عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات WE وي
الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 04:55 م
Advertisements
Advertisements
فاتورة التليفون، يمكنكم الآن الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي وطرق السداد وأخر موعد لسداد القيمة عبر رابط الشركة المصرية للاتصالات WE.
وهناك طرق وخطوات عديدة لمعرفة الفاتورة الخاصة لشهر نوفمبر الماضي، وسنستعرض لكم خلال السطور التالية طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي وأسهل طريقة للدفع.
- ادخل موقع الشركة المصرية للاتصالات عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
- ثم قم بكتابة كود المحافظة أو المنطقة التابعة لك.
- قم بكتابة رقم التليفون الارضي المطلوب الاستعلام عن قيمة فاتورته.
- اضغط على كلمة "اظهر الفواتير"، فتظهر الفواتير التي لم يتم دفعها وقيمتها.
أخر موعد لسداد قيمة فاتورة التليفون الارضي
سنُقدم لكم كل ما يخص موعد الفاتورة الجديدة سواء الفاتورة الربع سنوية أو الفاتورة الشهرية، والمواعيد مقسمة إلى فترة السماح التي يتم دفع الفاتورة فيها بحسب تاريخ إصدار الفاتورة، وفترة الاستقبال التي تكون بعد فترة السماح مباشرة في حالة دفع الفاتورة، وأخيرا ميعاد الرفع المؤقت في حالة تخطي فترة السماح وفترة الاستقبال وبعدها يتم دفع غرامة مالية فوق ثمن الفاتورة وهي في واقع الحال مصاريف إدارية يتم تطبيقها في حالة تخطي فترة السماح.
Advertisements