تموين الفيوم: ضبط 4,5 طن سكر تمويني قبل بيعه للسوق السوداء (صور)

تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، اليوم الاثنين، من ضبط مصنع لتعبئه السكر التمويني لتجميع وبيعه في السوق السوداء " 4،5" طن سكر منصرف من الشركة المصريه بغرض تعبئته وتسليمه لفروع الشركة المصرية وليس بيعه مباشر للسوق السوداء وتم التحفظ علي السكر والسيارة المضبوطة.



تحرير محضربرقم 490 جنح أمن دوله طوارئ، وتم تحرير محاضر أخري بدون ترخيص للمخابز السياحية والتجار التموينين ونقص وزن وعدم أعلان عن أسعار ومواصفات وعدم نظافه أدوات العجن للمخابز وتولت النيابة التحقيق.



كانت الحملة تحت إشراف المهندس سيد حرز الله، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم والحملة برئاسة المهندس هشام سعيد مديرإدارة التجارة الداخلية والمفتشون سيد قطب وأحمد ابوغرب ورائد عزت ومحمد انور ومحمد عبدالفتاح ومحمد موسى ومحمود قرني.

