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محافظ البحر الأحمر ضرورة الاهتمام بمزرعة القويح بالقصير والتوسع بها

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 04:54 م
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بوابة الفجر
محمد طه
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خلال جولته لمزرعة وادي القويح بمدينة القصير، لمتابعة سير العمل بها،أكد محافظ البحر الأحمر على وضع منظومة جديدة لإدارة وترويج منتجات المزرعة.

وقام رئيس جهاز التعمير بشرح مختصر عن مزرعة وادي القويح والمنتجات التي يتم زراعتها، مشيرا أن المزرعة تقام علي مساحة 125 فدانا، وتشمل صوبا زراعية وزراعات مكشوفة، وأشجارا مثمرة، حيث تنتج أنواعا مختلفة من الخضار والفاكهة (مثل المانجو _ الليمون _ الطماطم _ الخيار _ الفلفل _ الباذنجان _ الكانتالوب).

وأضاف منصور أن هذه المزرعة توفر فرص عمل لأهالي القصير، مشيرًا أنه تم رصف طريق بطول ٣.٥ كم لربط المزرعة بالطريق الرئيسي لسهولة انتقال العاملين للمزرعة ونقل الإنتاج إلى الأسواق.

ومن جانبه أشاد المحافظ بالمزرعة، مؤكدا علي ضرورة الاهتمام المستمر بها، كما أكد علي رئيس جهاز التعمير بدراسة إمكانية التوسع في وادي القويح وبحث إمكانية إقامة مشروعات دواجن وأغنام وإنتاج ألبان.

يذكر أن مشروع مزرعة وادي القويح يعد باكورة المشروعات الزراعية بمدينة القصير، ويأتي استكمالا للمشروعات الزراعية التي بدأتها المحافظة بمنطقة حلايب وشلاتين، وتهدف الي انتاج الخضار والفاكهة الأورجانك حيث أنها لا تستخدم الكيماويات مطلقًا، كما أنها تأتي ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لاستصلاح وزراعة مليون ونصف فدان.
محافظ البحر الأحمر ضرورة الاهتمام بمزرعة القويح بالقصير والتوسع بها
محافظ البحر الأحمر ضرورة الاهتمام بمزرعة القويح بالقصير والتوسع بها
محافظ البحر الأحمر ضرورة الاهتمام بمزرعة القويح بالقصير والتوسع بها
محافظ البحر الأحمر ضرورة الاهتمام بمزرعة القويح بالقصير والتوسع بها
محافظ البحر الأحمر ضرورة الاهتمام بمزرعة القويح بالقصير والتوسع بها
محافظ البحر الأحمر ضرورة الاهتمام بمزرعة القويح بالقصير والتوسع بها
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