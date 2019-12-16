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فوز كوكاكولا والترسانة وتعادل جمهورية شبين وسقوط النصر في القسم الثاني

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 04:51 م
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بوابة الفجر
رأفت أمين
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أسفرت مباريات الجولة الثامنة للمجموعة الثانية مجموعة القاهرة والقناة للقسم الثاني عن فوز هام للقناة خارج ملعبه على فريق النصر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب نادى النصر.

وكان فريق القناة قد أنهى الشوط الأول بالتقدم بهدفين نظيفين عن طريق حسام عبد الواحد في الدقيقة 11، وعلى شوقى في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني سجل ابراهيم بابا فاى هدف النصر في الدقيقة 32.

وفاز فريق كوكاكولا خارج ملعبة على فريق بتروجت بهدف أكرم عبد ربه من ضربة جزاء في الدقيقة 39 من الشوط الأول.

وفاز فريق الترسانة على فريق الزرقا بهدف، وتعادل فريق الداخلية مع فريق النجوم بدون أهداف.


وفي مباراة مثيره تعادل فريق جمهورية شبين مع فريق المريخ بهدف لكل منهما تقدم لجمهورية شبين مصطفى زيكو في الدقيقة 6 من الشوط الأول، وأهدر لاعب المريخ أسامة كاجو ضربة جزاء بالدقيقة 15 تصدى لها شيكا حارس مرمى شبين بالشوط الأول.

وفي الشوط خطف فريق المريخ هدف التعادل عن طريق عمر عدلي بضربة رأس متقنة في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

ويقام يوم الأربعاء لقاء سيراميكا مع منتخب السويس.

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 17 نقطة
2- القناة 15 نقطة
3- جمهورية شبين 13 نقطة
4- منتخب السويس 12 نقطة
5- كوكاكولا 12 نقطة
6- النجوم 11 نقطة
7- النصر 10 نقاط
8- الداخلية 10 نقاط
9- بتروجت 9 نقاط
10- الترسانة 6 نقاط
11- المريخ 6 نقاط
12- الزرقا نقطتين
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