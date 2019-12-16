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أرقام محمد صلاح في تاريخ مشاركاته بدوري أبطال أوروبا

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 04:39 م
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ليفربول
ليفربول
علي ماهر حلمي
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وضعت قرعة دور ثمن نهائي بطولة دروي أبطال أوروبا نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح في مواجهة نظيره فريق أتليتكو مدريد الإسباني حيث تقام مباراة الذهاب علي ملعب واندا ميتروبوليتانو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد والمباراة الثانية علي ملعب أنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.

أرقام محمد صلاح في تاريخ مشاركاته بدوري أبطال أوروبا 

يمتلك لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي 25 هدفا خلال مشاركته في  بطولة دوري أبطال أوروبا مع كل من بازل السويسري و تشيلسي الإنجليزي و روما الإيطالي بالإضافة لفريقه الحالي ليفربول الإنجليزي.

واستطاع اللاعب الدولي المصري محمد صلاح تسجل 20 هدفا بقميص نادي ليفربول الإنجليزي في بطولة دوري أبطال أوروبا منذ انضمامه للريدز خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادما من صفوف نادي روما الإيطالي بمقابل 35 مليون جنيه إسترليني بينما استطاع محمد صلاح أن يسجل بقميص نادي روما الإيطالي هدفين في بطولة دوري أبطال أوروبا و ثلاثة أهداف بقميص نادي بازل السويسري وفشل في تسجيل آي هدف عندما كان في صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي.

يذكر أن اللاعب الدولي المصري قد توج مع نادي ليفربول الإنجليزي ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بعد الفوز علي حساب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي بنتيجة هدفين مقابل لاشئ في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب واندا ميتروبوليتانو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد في منتصف شهر يونيه الماضى واستطاع محمد صلاح أن يسجل هدف فريقه الأول فى المباراة من ركلة جزاء حصل عليها زميله في الفريق ساديو ماني بالدقيقة الثانية من عمر المباراة.



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