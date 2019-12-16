توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الملك سلمان ورئيس قرغيزستان

وقع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، والرئيس سورنباي جيتيبيكوف رئيس جمهورية قرغيزستان، اليوم الإثنين، على 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين حكومتي المملكة، وجمهورية قرغيزستان.





توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم

*ووقع وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ومن الجانب القرغيزي وزير الطوارئ خميداف سابير، على مذكرة تفاهم في مجال الدفاع المدني.





*وتم توقيع اتفاقية تعاون في مجال الشباب والرياضة، وقعها من الجانب السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ومن الجانب القرغيزي مدير هيئة الرياضة والشباب الحكومية أمانقولوف قانات ماراتويتش.





*وتم توقيع مذكرة تفاهم في مجال السلامة البيطرية والصحة النباتية للمنتجات الزراعية والحيوانية، وقعها من الجانب السعودي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومن الجانب القرغيزي وزير الخارجية أيداربيكوف تشينغيز ازاماتويتش.





*وتم توقيع توقيع مذكرة تعاون علمي وتعليمي، وقعها من الجانب السعودي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ومن الجانب القرغيزي وزير العلوم والتعليم إساقوف قانيبيك.





*وجرى توقيع مذكرة تعاون في مجال التقاعد، وقعها من الجانب السعودي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد بن طلال النحاس، ومن الجانب القرغيزي ممثل مؤسسة التقاعد إرساليف ميدير أيسينغولويتش.





*وتم توقيع اتفاقية تمويل مشروع إنشاء وتأهيل طريق إيسيكول الدائري، وقعها من الجانب السعودي نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية الدكتور خالد بن سليمان الخضيري، ومن الجانب القيرغيزي وزير المالية باقتوكول جيينبيكوفا.





هذا وحضر مراسم التوقيع، أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الملك سلمان الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير المملكة لدى جمهورية قرغيزستان عبدالرحمن بن سعيد الجمعة، والوفد الرسمي المرافق لرئيس جمهورية قرغيزستان.





وعقد الملك سلمان بن عبدالعزيز، في وقت سابق من اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس سورنباي جينيبيكوف رئيس جمهورية قرغيزستان.





ودار خلال المباحثات، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وآفاق تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.





وحضر المباحثات، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي (الوزير المرافق)، وسفير المملكة لدى جمهورية قرغيزستان عبدالرحمن بن سعيد الجمعة.





وحضرها من الجانب القيرغيزي، وزير الخارجية أيداربيكوف تشينغيز ازاماتويتش، ومدير الشؤون الخارجية بمكتب الرئيس صديقوف دانيار باتيرويتش، والنائب الأول بمكتب الرئيس كينينبايف الماز موقانويتش، وسفير جمهورية قرغيزستان لدى المملكة عبداللطيف جمعه بايف، وعدد من أعضاء البرلمان.



