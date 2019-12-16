ليفربول ضد أتليتكو مدريد.. ماذا يفعل محمد صلاح ضد الأندية الإسبانية؟ (لا يسجل إلا في الوديات)

أسفرت قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا والتي اقيمت ظهر اليوم الاثنين الموافق 16 ديسمبر 2019، في مدينة "نيون" السويسرية، عن صدام ناري بين فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، مع نظيره فريق أتليتكو مدريد الإسباني.





يتجدد اللقاء بين الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، مع الأندية الإسبانية، عندما يلتقي فريقه مع أتليتكو مدريد في الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي 2019 – 2020، بعدما أسفرت القرعة التي أجريت اليوم في سويسرا، عن صدام ناري بين الفريقين.





ويمتلك محمد صلاح سجل حافل بالمواجهات والأرقام مع الأندية الإسبانية خلال مسيرته الاحترافية، نستعرضها في التقرير التالي:-





-برشلونة:





التقي محمد صلاح في مباراتين سابقتين ضد فريق برشلونة الإسباني، أول مباراة كانت خلال احترافه ضمن صفوف فريق روما الإيطالي في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2015 – 2016، وانتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، وغاب عن لقاء الإياب الذي خسره الذئاب بنتيجة 6-1.





أما المواجهة الثانية لـ "صلاح" ضد برشلونة كانت خلال تواجده مع ليفربول في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا 2018 – 2019، وخسر الريدز بثلاثية نظيفة.





-ريال مدريد:





تقابل محمد صلاح مع ريال مدريد في 3 مواجهات رسمية في بطولة دوري أبطال أوروبا، خسرها جميعًا، حيث لعب مباراتين بقميص روما الإيطالي، في موسم 2015 – 2016، وانتهت المباراتين بفوز الملكي بنتيجة واحدة 2-0 ذهابًا وإيابًا.





أما المواجهة الثالثة لـ" صلاح " ضد ريال مدريد كانت مع فريقه الحالي ليفربول الانجليزي في نهائي دوري الأبطال 2017 – 2018، وخسر فريقه 3-1، وشهدت المباراة إصابة قوية للنجم المصري وخرج بعد 30 دقيقة فقط.





-إشبيلية:





تقابل محمد صلاح مع اشبيلية في مباراتين بقميص فيورنتينا الإيطالي في نصف نهائي الدوري الأوروبي موسم 2014 – 2015، خسر فريق "صلاح" في المباراتين 3 – 0، 2 – 0 ذهابًا وإيابًا على الترتيب.





كما التقي "صلاح" مع فريق اشبيلية في مباراتين عندما كان لاعبًا في صفوف فريق روما الإيطالي في دوري أبطال أوروبا 2017 - 2018، وانتهت المباراتين بالتعادل الإيجابي 2-2، 3-3 ذهابًا وإيابا على الترتيب.





بينما التقي "صلاح" خلال تواجده مع روما في مباراة ودية وحيدة ضد فريق اشبيلية في أغسطس 2015، فاز بها ذئاب روما 6 – 4 وسجل نجم منتخب مصر هدفًا لفريقه وصنع هدفين.





-فياريال:





تقابل محمد صلاح مع فريق فياريال الاسباني عندما كان يرتدي قميص روما الإيطالي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أوروبا في 16 فبراير 2016 والذي انتهي بفوز الفريق الايطالي 4-0.





-فالنسيا:





خاض محمد صلاح مع فريقه السابق روما، مباراة ودية ضد فريق فالنسيا الاسباني في 8 اغسطس لعام 2015، وفاز "ذئاب روما" 3-1، وسجل الفرعون المصري هدفًا للفريق الايطالي خلال المباراة وكان هذا أول أهدافه بقميص ذئاب روما.











