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محمود حجازي يحتفل بعيد ميلاده على "إنستجرام"

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 05:03 م
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محمود حجازي
محمود حجازي
رباب مصطفي
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يشارك الفنان محمود حجازي، أحدث أخباره اليومية والفنية مع جمهوره عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت الفنان الشاب، صورة له عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، وتفاعل معاها جمهوره، وتبادل النشطاء التعليقات على الصورة.

وظهر"حجازى"، مرتديا بلوڤر أخضر غامق، ذات أكمام طويلة، وارتدا نظارة بني، وساعة فضى .

مسلسل "الاخ الكبير"

وشارك الفنان محمود حجازى، في مسلسل الأخ الكبير، وعدد من نجوم الفن، أبرزهم محمد رجب، محمد عز، راندا البحيرى، عبير صبري، دينا فؤاد، أحمد حلاوة، إيهاب فهمي، أشرف زكي، إخراج إسماعيل فاروق، تأليف أحمد عبد الفتاح .

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمود حجازى الدرامية مسلسل "اطمنى"، وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، أحمد صفوت، شرين، ولاء الشريف، انوشكا، سامح الصريطي، تأليف أحمد صبحي.
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