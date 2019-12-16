عاجل.. تصريح مثير من كلوب بعد وقوع ليفربول في مواجهة أتلتيكو مدريد بدوري الأبطال

تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على وقوع فريقه في مواجهة أتلتيكو مدريد، في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.



وأسفرت قرعة دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا والتي أجريت ظهر اليوم الاثنين بمدينة نيون السويسرية، عن عدة مباريات قوية حيث سيخوض ريال مدريد مواجهة نارية أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، فيما سيضرب برشلونة موعدًا مع نابولي، أما حامل اللقب ليفربول سيواجه أتلتيكو مدريد، كما يخوض بايرن ميونيخ اختبارًا صعبًا للغاية أمام تشيلسي أما باقي المباريات فيواجه توتنهام نظيره لايبزيج الألماني ويوفنتوس مع ليون وبوروسيا دورتموند مع باريس سان جيرمان وفالنسيا مع أتالانتا.



وقال كلوب في تصريحات صحفية ‫"إنها قرعة مثيرة. قبل القرعة، اعتقدت أن الفريق سيكون مدريد أحد الناديين وهذا ما حدث".‬



‫وتابع :"مدريد هو المكان الذي لا نملك فيه سوى ذكريات رائعة، جميعًا، لذا فهذا رائع، لكن هذه المرة سنواجه أتلتيكو هناك على أرض ملعبهم".‬



‫وأشار :"لذا، جيد حقًا قرعة جيدة، مباراة صعبة كما يجب أن تكون،ولكن كما نفكر ونقول معظم الوقت، لا أعتقد أن سيميوني يركض في غرفة معيشته وسعيدٌ أنه حصل على ليفربول".‬



وأوضح :"ستكون مباراة صعبة. فريقان معتادان على لعب كرة القدم بشكل مكثف وأنماط مختلفة وتنظيم مختلف قليلاً بالطبع، لكن كلاهما جاهزان للضغط وهذا يجعل الأمر صعباً للغاية بالنسبة لكلًا منا".



وأردف :"يبدو الأمر وكأنه مر يوم منذ إتمامنا المهمة في مرحلة المجموعات، لكن الأمر كان قبل أسبوع، أجوائها لاتزال حية، كنا سعداء حقًا في تلك الليلة ومازلنا سعداء بقدرتنا على مواجهة خصم قوي في هذا الدور الآن".



وعن سعادته بالعودة لملعب واندا ميتروبوليتانو قال :"أعتقد ذلك، سنرى، حصلنا على غرفة ملابس صاحب الأرض في تلك المباراة، ربما يمكننا أن نطلب منهم: هل يمكننا أن نحصل على غرفة الملابس مرة أخرى! قد كانت رائعة، كانت ممتلئةً بشعارات ليفربول، لكنني أعتقد أنهم تخلصوا منها".