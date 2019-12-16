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شاهد.. وصله رقص لبنات في الشارع على أنغام مهرجان "اديني رمضان" (فيديو)

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 05:21 م
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مهرجان اديني رمضان
مهرجان اديني رمضان
سعد نبيل
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قامت مجموعة من البنات بالرقص في أحد الشوارع، على أنغام المهرجان الشعبي "أديني رمضان"، الذي يقدمه فريق "الباور العالي".


مهرجان "اديني رمضان"، طرح في عام 2015، ويقدمه فريق "الباور العالي"، المكون من تايسون، وموزة، وزيزو، وتوزيع موسيقي شعوذة، وتقول كلماته: "الو مين على التليفون ادينى رمضان، ادينى رمضان رمضان مين، ادينى رمضان رمضان مين، حران زهقان طهقان زهقان، ابعت نسوان مشوار اليونان، اتكعبلت فى توكتوك والنسوان بصتلى، انتى ياست فكيها ابنك شغال حكيها، طب خد الكلام على الهادى، خد الكلام علطول، خد الكلام على الهادى تفهمنا بالاصول".


ويحظى المهرجان نسبة مشاهدة عالية تخطت حاجز الـ13 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، فضلًا حصوله على شهرة واسعه في الشارع المصري والافراح. 

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