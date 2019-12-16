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وزير المالية السابق يكذّب التصريحات المنشورة على لسانه بالصباح الأسبوعي

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 04:10 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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نفى وزير المالية والاقتصاد السابق حكيم بن حمودة، اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2019، إدلاءه بأيّ تصريح لجريدة 'الصباح الأسبوعي'، لتواجده في الدوحة لحضور ندوة حول التحديات الاقتصادية أمام العالم العربي.

وأكّد في تصريح نقلته عنه موزاييك، أنّه لم يتحدث للصحيفة المذكورة عن تلقيه عرضا من رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، لتولّي حقيبة وزارية تجمع المالية والتنمية والتعاون الدولي، واعتذاره بسبب التحديات الصعبة التي سيواجهها لتغطية متطلبات ميزانية 2020 من الموارد المالية.

وقال بن حمودة أنّه إعتاد عدم التصريح بفحوى لقاءاته مع الأطراف الحكومية، متابعا أنّه كوزير مالية سابق لن يتراجع مهما كانت جسامة التحديات.
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