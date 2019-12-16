إيران تحتج على عدد القتلى الذي تدعيه منظمة العفو الدولية





مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية

ذكرت منظمة العفو الدولية، اليوم الإثنين، أن 304 شخصًا على الأقل قتلوا في الاحتجاجات الأخيرة في إيران، متهمة قوات الأمن بـ "ذبح" المتظاهرين العزل.وأظهر مقطع فيديو تم الحصول عليه أن قوات الأمن الإيرانية فتحت النار على المتظاهرين، الذين لم يشكلوا أي خطر وشيك، وفقًا لتقرير صادر عن جماعة حقوقية مقرها لندن، ووصفت تصرفات الحكومة الإيرانية بأنها "حملة شرسة".وقالفيليب لوثر، إن معلوماته تستند إلى "شهادة مروعة من شهود العيان".وقالت المجموعة إنه تم اعتقال الآلاف من المحتجين وكذلك الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والطلاب.وقال لوثر "مباشرة بعد ذبح السلطات الإيرانية المئات من المشاركين في الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، واصلوا تنظيم حملة واسعة النطاق تهدف إلى غرس الخوف ومنع أي شخص من التحدث عما حدث".وقال التقرير إن معظم الوفيات نجمت عن طلقات نارية في الرأس والقلب والأعضاء الحيوية الأخرى، مما يشير إلى أن قوات الأمن "تطلق النار للقتل".واندلعت الاحتجاجات على الصعيد الوطني في 15 نوفمبر، بعد إعلان مفاجئ عن زيادة في سعر الوقود بنحو 50 في المئة، وقام المتظاهرون الغاضبون بإحراق محطات البنزين والمكاتب الحكومية ردًا على ذلك.وأوضحت إيران أن هذا المبلغ ضروري لموازنة أكثر المواطنين فقرًا في البلاد للتعويض عن العقوبات الأمريكية، التي أعاقت فرضها العام الماضي بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي التاريخي مع القوى العالمية.ولم تعلن السلطات الإيرانية عن عدد القتلى الرسمي، وكانت طهران قد رفضت سابقًا رواية منظمة العفو الدولية لعدد القتلى، ووصفتها بأنها "ملفقة" بينما وصفت جماعة حقوق الإنسان بأنها "متحيزة".وقال المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، الشهر الماضي، إن الاحتجاجات تمت بنجاح، واتهم المسؤولون في طهران "أعداء أجانب" بتنظيم المظاهراتوصرح منوره ميلز، الباحث الإيراني في منظمة العفو، أن التحقيق في عمليات القتل والاعتقالات خلال الاحتجاجات لم ينته بعد.وأفادت منظمة العفو الدولية أنه تم سجن أطفال لا تتجاوز أعمارهم 15 عامًا مع البالغين.وقال ميلز "يجب إطلاق سراح أي أطفال محتجزين لمجرد مشاركتهم في الاحتجاجات فورًا ودون قيد أو شرط"، مضيفاً إن "الضحايا والشهود لمنظمة العفو الدولية، وإن قوات الأمن الإيرانية داهمت المراكز الطبية في جميع أنحاء البلاد؛ لاعتقال المتظاهرين الجرحى".