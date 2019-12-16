لهذا السبب.. عمرو دياب يُقيم في السعودية لمدة أسبوع



وسيقدموا جميعا حفل ضخم ملئ بالعديد من المفاجآت.



جدير بالذكر أن "المدل بيست" هو أضخم مهرجان للموسيقي في الشرق الأوسط، تستضيفه السعودية علي أكبر 5 مسارح وذلك يوم 19، 20،و21 من شهر ديسمبر الجاري، ومن المقرر أن يشهد المهرجان على مدار 3 أيام عدد حضور ضخم يقارب 200 ألف شخص، ويغني به نخبة كبيرة من نجوم مصر والوطن العربي، أبرزهم راشد الماجد، ورابح صقر، وعمرو دياب، ومحمد حماقي، و70 "دي جي" من مختلف الجنسيات.



ومن الشروط الأساسية لحضور الحفل من قبل الجمهور والمطربين هو ارتداء "بندانة"، حيث أعلن عدد كبير من فنانين مصر والوطن العربي عن حضورهم المهرجان أبرزهم الفنان أحمد حلمي، وذلك عبر مواقع التواصل الإجتماعي.







سافر الهضبة عمرو دياب، إلى السعودية منذ يومين لإحياء حفله يوم 14 ديسمبر على خشبة مسرح أبو بكر سالم في الرياض، حيث قدم حفلا غنائيا ضخما وسط حشد جماهيري كبير.ويُقيم الهضبة عمرو دياب، في السعودية إلى صباح يوم الأحد الموافق 22 من ديسمبر الجاري، ثم يعود إلى مصر، وذلك لإجرائه البروفات والاستعدادات اللازمة لأكبر حدث موسيقى في العالم "المدل بيست"، حيث يحيا دياب، ختامه يوم 21 من ديسمبر الجاري بالرياض بمشاركة الفنان راشد الماجد، وفريق "دي جي" عالمي.