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العلاقات الخارجية في البرلمان التركي تصادق على مذكرة التفاهم مع الوفاق الليبية

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 04:02 م
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البرلمان التركي
البرلمان التركي
الفجر
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صادقت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التركي، اليوم الاثنين، على مذكرة التفاهم المبرمة بين تركيا وحكومة الوفاق في ليبيا بشأن التعاون العسكري والأمني.

وأثارت مذكرتا التفاهم حول التعاون العسكري وتعيين الحدود البحرية بين أنقرة وحكومة الوفاق جدلا وسخطا محليا وإقليما ودوليا بسبب محاولات أردوغان للاستحواذ على مقدرات ليبيا وقرارها السيادي في الحدود البحرية خصوصا.

بدوره، رفض مجلس النواب الليبي الاتفاق المزعوم، واعتبر أن تلك التفاهمات تهدف إلى تزويد المليشيات الإرهابية بالسلاح، وتسمح للجانب التركي باستخدام الأجواء الليبية ودخول المياه الإقليمية دون إذن، وهو ما يمثل تهديدا حقيقيا وانتهاكا صارخا للأمن والسيادة.

وأعلنت وزارة الخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة، شرق البلاد، أنها بصدد رفعِ دعوى قضائية دولية ضد تركيا وقطر، بسبب دعمهما للميليشيات في ليبيا، وقالت، في بيان، إن لجنة وزارية تقوم بحصر الأضرار التي خلّفتها الأعمال الإرهابية، ورصد الأدلة التي تُثبت تورط قطر وتركيا في تلك الأعمال على مدى 5 سنوات، وأوضحت أنه سيتم التنسيق بين القضاء المحلى والدولى، لرفع دعاوى ضد الدولتين، والمطالبة بمعاقبة المتورطين، وكان الجيش الليبى أعلن أنه رصد مخازن للسلاح تحوى طائرات تركية مسيرة، وذخائر ومعدات عسكرية مصدرُها تركيا في مدينة مصراتة.


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الكلمات المفتاحية

مذكرة التفاهم ليبيا حكومة الوفاق المصادقة البرلمان التركي

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