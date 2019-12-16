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التشكيل الرسمي لموقعة مصر المقاصة والاتحاد السكندري
الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 04:12 م
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علي نبوي
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أعلن طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري تشكيل فريقه لمواجهة نظيره مصر المقاصة بعد قليل في إطار مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.
ويسعى زعيم الثغر لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم وتعويض تعادله في الجولة الماضية على ملعبه أمام طنطا بدون أهداف.
وضم تشكيل الاتحاد كلا من :-
حراسة المرمى : عماد السيد
خط الدفاع : أسامة العزب - محمود رزق - إسلام جمال - السيد سالم
خط الوسط : نور السيد - خالد الغندور - أحمد نبيل "مانجا" - أحمد رفعت - رزاق سيسيه
خط الهجوم : خالد قمر.
البدلاء :-
محمود الزنفلي - محمد أنور - هشام محمد - صبري رحيل - أحمد حجي - إيمانويل بناهيني- أحمد رشاد.
كما أعلن أحمد حسام ميدو المدير الفني لمصر المقاصة تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري والذي ضم كلًا من :-
حراسة المرمى : محمود حمدي
ويسعى زعيم الثغر لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم وتعويض تعادله في الجولة الماضية على ملعبه أمام طنطا بدون أهداف.
وضم تشكيل الاتحاد كلا من :-
حراسة المرمى : عماد السيد
خط الدفاع : أسامة العزب - محمود رزق - إسلام جمال - السيد سالم
خط الوسط : نور السيد - خالد الغندور - أحمد نبيل "مانجا" - أحمد رفعت - رزاق سيسيه
خط الهجوم : خالد قمر.
البدلاء :-
محمود الزنفلي - محمد أنور - هشام محمد - صبري رحيل - أحمد حجي - إيمانويل بناهيني- أحمد رشاد.
كما أعلن أحمد حسام ميدو المدير الفني لمصر المقاصة تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري والذي ضم كلًا من :-
حراسة المرمى : محمود حمدي
الدفاع : أحمد مودى- عاصم سعيد – عصام صبحي – حسني فتحي
خط الوسط : مصطفى شبيطة – محمد رمضان- محمد مسعد -شيمس بيكلي
خط الهجوم: محمد إبراهيم – عمرو مرعي
ويتواجد على دكة البدلاء :-
أحمد عادل عبدالمنعم – أحمد ياسين – محمد دسوقي- باولن فوافى – صلاح عاشور – صلاح أمين – محمد كناريا.
ويتواجد على دكة البدلاء :-
أحمد عادل عبدالمنعم – أحمد ياسين – محمد دسوقي- باولن فوافى – صلاح عاشور – صلاح أمين – محمد كناريا.
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