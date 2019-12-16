الزهور يكرّم آنسات السلة بعد الحصول على بطولة القاهرة من بين أنياب الأهلي

فاز فريق كرة السلة للانسات تحت 16 عاما بنادى الزهور ببطولة القاهرة لأول مرة فى تاريخه ، بعد الفوز فى المباراة النهائية على فريق الاهلى الذى يسيطر على البطولة منذ سنوات بنتيجة 53 / 59 ،

واحتفل مجلس إدارة النادى برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش وأعضاء المجلس مع الفريق أمس حتى الساعات الأولى من صباح اليوم ، بالحصول على لقب بطولة القاهرة من أنياب لاعبات الاهلى ، ليحصل الزهور على هذ ه البطولة لأول مرة فى تاريخه فى هذه المرحلة السنية ، فضلا عن ان الفوز بالبطولة جاء على حساب فريق الأهلى ،





يدرس مجلس الإدارة إقامة إحتفالية كبيرة للاعبات لتكريمهن على هذا الإنجاز الذى يضاف إلى انجازات النادى السابقة ، ومنح اللاعبات والجهاز الفنى جوائز مالية وعينية قيمة ، بالإضافة إلى التفكير فى تنظيم رحلة ساحلية للفريق لعدة أيام ، ووجه رئيس النادى الشكر لأحمد الليثى مدير النشاط الرياضى ، والطاقم المعاون له على توفيره أوقات التدريبات على صالة النادى المزدحمة بتدريبات فرق النادى ، بالإضافة إلى استخدام منتخبى مصر الأول للكرة الطائرة رجال وسيدات الصالة للتدريبات قبل التصفيات الأفريقية المؤهلة للاوليمبياد ، كما وجه الشكر للعاملين فى الصالة المغطاة على المجهود الكبير الذى يبذلونه لخدمة الفرق الرياضية بالنادى .





فاز الفريق فى جميع المباريات التى لعبها فى الدور التمهيدى حتى بلوغه المباراة النهائية أمام الاهلى ، حيث فاز على كل من أكاديمية مدينتى ، والقاهرة (ب) ، وهليوليدو فى الدور التمهيدى الأول ليعتلى قمة المجموعة ، ثم فاز على الطيران ، ووادى دجلة ، والشمس (أ، ب) ، والغابة، ليحتل الفريق أول المجموعة الثانية بعد إنتهاء منافسات الدور الثانى ، ثم فاز على فريق مدينة نصر ذهابا وإيابا فى دور الثمانية ، ليلعب فى الدور النهائي مع الجزيرة ، ثم مصر للتأمين ويفوز عليهما ، ليواجه الأهلى فى المباراة النهائية ويفوز عليه بفارق ست نقاط بنتيجة 59 / 53 ، ويحصل على اللقب بجدارة لأول مرة فى تاريخ نادى الزهور .









يضم الفريق اللاعبات ، فرح شهاب أحمد ، ونور محمود مصطفى ، وزينة شريف عادل ، وزينة أحمد حسيب ، ومريم محمد سيد ، ومايا محمد مختار ، وفريدة أحمد إبراهيم ، وشذى أيمن نبيل ، ومرام عطية عبد المجيد ، ومايا سيد فضل الله ، وجنى سيد فضل الله ، وفريدة محمد أشرف ، وسهيلة وائل عبد العزيز ، وكنزي كريم خالد ، وملك أحمد حسين ، ومريم وليد محمد، ولجين سامح عصام الدين ، ومريم أحمد صابر ، وليلى خالد فهيم ، ويضم الجهاز الفنى كل من خالد حسين مديرا فنيا ، والدكتور ياسر عبد الفتاح مدربا ، وصلاح الدين عبد الجواد مشرفا عاما على قطاع الانسات ، والدكتورة عبير احمد يونس ، ونوران محمد السيدة مديرة إدارية لقطاع كرة السلة ، والدكتور أحمد عبد التواب طبيبا .