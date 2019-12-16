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الكنيسة الكاثوليلكية تحتفل اليوم بعيد ميلاد مطران سوهاج

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 04:08 م
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بوابة الفجر
ماريان عيد
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تحتفي الكنيسة الكاثوليكية، اليوم الاثنين، بعيد ميلاد الأنبا باسيليوس، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، وهو واحد من الآباء الكهنة وراعي كاتدرائية يسوع الملك بالمنيا سابقًا، وكان لأنباء توليه كرسي سوهاج صدى واسع، حيث يتمتع هذا الأب بمحبة واسعة جعلت من هذا الخبر سببًا لإقامة الاحتفالات والمناسبات والتكريمات ولعل أبرز تلك الاحتفالات كانت برئاسة المطران بطرس فهيم مطران المنيا للأقباط الكاثوليك وغيرها من المناسبات منذ تولية الخدمة الرعوية بهذا الكرسي، حيث نظمت مطرانية المنيا للأقباط الكاثوليك حفل تكريم بمناسبة اختياره من قبل السينودس البطريركى مطرانًا.

ولد 16 ديسمبر 1956م بمحافظة المنيا، وحصل على ليسانس الآداب بجامعة القاهرة عام 1978م، ودرس مطران سوهاج العلوم الدينية والفلسفة اللاهوتية بالكلية الإكليريكية بالمعادي عام 1980م وهو ذات العام الذي شهد سيامتة الكهنوتية بيد الكاردينال أنطونيوس.

عيّن راعيًا لكنيسة العائلة المقدسة بأرض سلطان بالمنيا عام 1980، واستمر فيها حتى عُين راعيًا لكنيسة العائلة المقدسة بمدينة مغاغة عام 1983م، وتولى رعاية كاتدرائية يسوع الملك عام 1989م، وهو ذات العام الذي عيّن مديرًا لمجموعة من المدارس التابعة لإيبارشية المنيا.

في صباح يوم الجمعة 14 يونيو الماضي أعلنت الكنيسة القبطية الكاثوليكية خبر اعتماد قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان الأب باسيليوس مطرانًا لإيبارشية سوهاج خلفًا الأنبا يوسف أبو الخير ذلك بعد انتخاب سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية، ويُعد مطران سوهاج للأقباط الكاثوليك أحد أبرز الشخصيات القبطية ذو الدور البارز في نشر الدعم والأمل في نفوس أبناء الطائفة خلال فترات خدمته، فقد حرص أن ينشر الأمل وأن يمحو شعور الضعف وقد رفع شعارًا خاصًا.
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