وزير الثقافة تفتتح معرض كنوز متاحفنا الفنية 4 "ذاكرة الشرق" الاثنين المقبل

تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، معرض كنوز متاحفنا الفنية 4 "ذاكرة الشرق" يرافقها الأستاذ الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية والأستاذة داليا مصطفى رئيس الإدارة المركزية لمراكز الفنون، وذلك فى تمام الساعة السابعة مساء يوم الاثنين الموافق 23 ديسمبر الجاري بمجمع الفنون قصر عائشة فهمى بالزمالك، ويستمر المعرض حتى يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر.

وقد صرح الفنان إيهاب اللبان مدير مجمع الفنون ومعد المعرض ان العرض الفنى "ذاكرة الشرق" هو إستمرار لمجموعة من العروض الفنية التى تبناها مجمع الفنون " قصر عائشة فهمى " منذ إعادة إفتتاحه وهى " سلسلة معارض كنوز متاحفنا " حيث يقدم فى هذا العرض مجموعة نادرة من أهم روائع المستشرقين والتى تلقى الضوء على فترة تاريخية هامة تركت شواهدها فى أعمال مجموعة كبيرة من الفنانين العالميين أمثال ( لوحة فاطيما لـ دومينيك أنجر، لوحة الأمومة لـ بيبى مارتان، لوحة النيل لـ أوجين فرومنتان ،لوحة لعبة الظل لـ تيودور فرير، لوحة حفل زفاف شعبى لـ نارسيس برشيير، ولوحة رئيس قبيلة عربى لـ أوجين ديلاكروا ) وغيرهم كثيرون.

كما أضاف أن هذا العرض فرصة حقيقية أمام جيل لم يسعفه الحظ لرؤية هذه الأعمال التى عكست حقيقة هامة هى ولع الغرب وإهتمامهم بالمجتمعات الشرقية منذ القدم بل وتملئهم فخرًا بأنهم جزء من مجتمع كان ومازال ملهمًا للغرب بسحره وعراقته وجماله.

كما يتضمن كتالوج المعرض دراسة تحليلية مهمة للدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق وأستاذ علم نفس الإبداع بأكاديمية الفنون بعنوان " صورة الشرق فى المتخيل الغربى " والتى يستعرض فيها تلك النزعة الأستشراقية بكل ماصاحبها وأعقبها من جدال وماخلفته وراءها من تراث فنى.