Advertisements
Advertisements
Advertisements

خلال تفقدها أعمال التطوير بمستشفى الأقصر الدولي.. وزيرة الصحة توجه بتحويل مبنى العيادات الخارجية القديم

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 04:07 م
Advertisements
بوابة الفجر
منى صموئيل
Advertisements
وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بتحويل مبنى العيادات الخارجية القديم بمستشفى الأقصر الدولي لثلاثة مبانٍ، الأول سيصبح مركز طب أسرة والثاني سيكون عيادتين شاملتين والثالث سيصبح مركزًا للرمد، لتقديم أفضل خدمة طبية لأهالي الأقصر.

جاء ذلك، اليوم، خلال تفقد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى محمد ألهم، محافظ الأقصر، والدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أعمال التطوير الجارية بمستشفى الأقصر الدولي، يأتي ذلك في إطار متابعة التجهيزات والاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة حرصت على تفقد أقسام المستشفى المختلفة، ووجهت بسرعة الانتهاء من أعمال رفع كفاءة المستشفى على أن يتم ذلك على مراحل متتالية وفقًا لجدول زمني محدد، وبأقل تكلفة مالية وبأعلي كفاءة تشغيلية، مشيرةً إلى أن المستشفى هي صرح طبي عريق ويقدم كافة الخدمات الطبية للمواطنين.

وفي ذات السياق عقدت وزيرة الصحة والسكان اجتماعًا بقيادات الوزارة والفرق الطبية بالمستشفى لوضع خطة توزيع الخدمات الطبية بالمستشفى بعد أعمال رفع الكفاءة، حيث من المنتظر أن تصبح المستشفى مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، كما سيتم التعاقد مع أفضل الاستشاريين لإجراء الجراحات الدقيقة، حرصًا على تقديم كافة الخدمات الطبية المتقدمة بالمستشفى للمريض تزامنًا مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

ويذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.
خلال تفقدها أعمال التطوير بمستشفى الأقصر الدولي.. وزيرة الصحة توجه بتحويل مبنى العيادات الخارجية القديم
خلال تفقدها أعمال التطوير بمستشفى الأقصر الدولي.. وزيرة الصحة توجه بتحويل مبنى العيادات الخارجية القديم
خلال تفقدها أعمال التطوير بمستشفى الأقصر الدولي.. وزيرة الصحة توجه بتحويل مبنى العيادات الخارجية القديم
خلال تفقدها أعمال التطوير بمستشفى الأقصر الدولي.. وزيرة الصحة توجه بتحويل مبنى العيادات الخارجية القديم
خلال تفقدها أعمال التطوير بمستشفى الأقصر الدولي.. وزيرة الصحة توجه بتحويل مبنى العيادات الخارجية القديم
خلال تفقدها أعمال التطوير بمستشفى الأقصر الدولي.. وزيرة الصحة توجه بتحويل مبنى العيادات الخارجية القديم
خلال تفقدها أعمال التطوير بمستشفى الأقصر الدولي.. وزيرة الصحة توجه بتحويل مبنى العيادات الخارجية القديم
خلال تفقدها أعمال التطوير بمستشفى الأقصر الدولي.. وزيرة الصحة توجه بتحويل مبنى العيادات الخارجية القديم
خلال تفقدها أعمال التطوير بمستشفى الأقصر الدولي.. وزيرة الصحة توجه بتحويل مبنى العيادات الخارجية القديم
خلال تفقدها أعمال التطوير بمستشفى الأقصر الدولي.. وزيرة الصحة توجه بتحويل مبنى العيادات الخارجية القديم
خلال تفقدها أعمال التطوير بمستشفى الأقصر الدولي.. وزيرة الصحة توجه بتحويل مبنى العيادات الخارجية القديم
خلال تفقدها أعمال التطوير بمستشفى الأقصر الدولي.. وزيرة الصحة توجه بتحويل مبنى العيادات الخارجية القديم
خلال تفقدها أعمال التطوير بمستشفى الأقصر الدولي.. وزيرة الصحة توجه بتحويل مبنى العيادات الخارجية القديم
خلال تفقدها أعمال التطوير بمستشفى الأقصر الدولي.. وزيرة الصحة توجه بتحويل مبنى العيادات الخارجية القديم
خلال تفقدها أعمال التطوير بمستشفى الأقصر الدولي.. وزيرة الصحة توجه بتحويل مبنى العيادات الخارجية القديم
خلال تفقدها أعمال التطوير بمستشفى الأقصر الدولي.. وزيرة الصحة توجه بتحويل مبنى العيادات الخارجية القديم
خلال تفقدها أعمال التطوير بمستشفى الأقصر الدولي.. وزيرة الصحة توجه بتحويل مبنى العيادات الخارجية القديم
خلال تفقدها أعمال التطوير بمستشفى الأقصر الدولي.. وزيرة الصحة توجه بتحويل مبنى العيادات الخارجية القديم
خلال تفقدها أعمال التطوير بمستشفى الأقصر الدولي.. وزيرة الصحة توجه بتحويل مبنى العيادات الخارجية القديم
خلال تفقدها أعمال التطوير بمستشفى الأقصر الدولي.. وزيرة الصحة توجه بتحويل مبنى العيادات الخارجية القديم
Advertisements

أخبار تهمك

صحيفة سعودية تصف تركي آل الشيخ بـ"صانع الترفيه" وصاحب المفاهيم الجديدة

منذ 40 دقيقة

مانشستر سيتي: لدينا فرصة للتأهل على حساب ريال مدريد

منذ ساعة و 13 دقيقة

بث مباشر| مشاهدة نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw| بي إن سبورت News

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضى يفجر مفاجأة جديدة في قضية كهربا والأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عمار حمدي يصدم الأهلي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

السيسي ومنتدى الشباب.. جولة في صحف اليوم الإثنين

منذ حوالي 8 ساعات

مشاهدة قرعة دوري ابطال اوربا دور الـ16 uefa champions league draw بث مباشر قرعة دوري أبطال أوربا الان

منذ حوالي 5 ساعات

ريال مدريد مع مانشستر سيتي.. تاريخ أبيض لزيدان ضد جوارديولا

منذ ساعة و 25 دقيقة

أول تعليق من ريال مدريد عن مواجهة السيتي في دوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

خبر سار.. وعد جديد من السيسي إلى المصريين

منذ حوالي 5 ساعات

مواعيد مباريات ذهاب وعودة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعة

نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم كاملة.. مواجهات صعبة وأخرى شبه محسومة

منذ حوالي 3 ساعات

قرعة دوري أبطال أوروبا .. جوارديولا قاهر ريال مدريد إلا قليلا

منذ ساعتين و 49 دقيقة

بعد نهاية قرعة دوري أبطال أوروبا.. تعرف على تاريخ مواجهات برشلونة ضد نابولي

منذ ساعة و 26 دقيقة

مرتضى منصور يصدر قرارًا عاجلاً ضد الأهلي وكهربا

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة كبرى.. صفقة إنجليزية تهدد طلب فايلر في الأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
03:33 م

مفاجأة كبرى.. صفقة إنجليزية تهدد طلب فايلر في الأهلي

بث مباشر| مشاهدة نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw| بي إن سبورت News

01:10 م

صحيفة سعودية تصف تركي آل الشيخ بـ"صانع الترفيه" وصاحب المفاهيم الجديدة

04:03 م

أول تعليق من ريال مدريد عن مواجهة السيتي في دوري الأبطال

02:50 م

مشاهدة قرعة دوري ابطال اوربا دور الـ16 uefa champions league draw بث مباشر قرعة دوري أبطال أوربا الان

11:34 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status