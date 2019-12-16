خلال تفقدها أعمال التطوير بمستشفى الأقصر الدولي.. وزيرة الصحة توجه بتحويل مبنى العيادات الخارجية القديم

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بتحويل مبنى العيادات الخارجية القديم بمستشفى الأقصر الدولي لثلاثة مبانٍ، الأول سيصبح مركز طب أسرة والثاني سيكون عيادتين شاملتين والثالث سيصبح مركزًا للرمد، لتقديم أفضل خدمة طبية لأهالي الأقصر.



جاء ذلك، اليوم، خلال تفقد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى محمد ألهم، محافظ الأقصر، والدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أعمال التطوير الجارية بمستشفى الأقصر الدولي، يأتي ذلك في إطار متابعة التجهيزات والاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة حرصت على تفقد أقسام المستشفى المختلفة، ووجهت بسرعة الانتهاء من أعمال رفع كفاءة المستشفى على أن يتم ذلك على مراحل متتالية وفقًا لجدول زمني محدد، وبأقل تكلفة مالية وبأعلي كفاءة تشغيلية، مشيرةً إلى أن المستشفى هي صرح طبي عريق ويقدم كافة الخدمات الطبية للمواطنين.



وفي ذات السياق عقدت وزيرة الصحة والسكان اجتماعًا بقيادات الوزارة والفرق الطبية بالمستشفى لوضع خطة توزيع الخدمات الطبية بالمستشفى بعد أعمال رفع الكفاءة، حيث من المنتظر أن تصبح المستشفى مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، كما سيتم التعاقد مع أفضل الاستشاريين لإجراء الجراحات الدقيقة، حرصًا على تقديم كافة الخدمات الطبية المتقدمة بالمستشفى للمريض تزامنًا مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.



ويذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.