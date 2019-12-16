مغربي بمنتدى شباب العالم: هناك تشابة بين جميع دول المتوسط





وأضاف أن هناك تلاقٍ حتى في مطبخ دول المتوسط، وفي اللغة والعادات والتقاليد، وهذا التنوع الثقافي يعطي مساحة لممارسة الحقوق كضمان لممارسة الديانات والحريات.



وأوضح "أزناك"، خلال كلمته على هامش جلسة "دول المتوسط حضارات إنسانية عريقة وتاريخ مشترك" ضمن فعاليات النسخة الثالثة من منتدي شباب العالم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، أن الموروث الثقافي والفني يجب أن يكون سبيلا لرفع وتنمية الاقتصاد.





وشدد على أن هناك 70% من السكان شباب، ما يؤكد أن المنطقة تمتاز بفئة نشيطة وهي الشباب، ولكن الأهم كيف يمكن استغلالها، للتصدي للهجرة، وجعلها فرصة من أجل خلق تعاون بين الشباب، وأن يعودوا بالمنفعة على بلادهم.



ويناقش المنتدى هذا العام قضايا مختلفة منها الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن السينما، وقد أقيمت النسخة الثانية من المنتدى خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ، وشارك نحو 5000 شاب من 161 دولة.



هذا وقد استعدت وزارة الداخلية لتأمين ضيوف منتدى شباب العالم، حيث انتشرت كمائن الشرطة الثابتة بمدينة شرم الشيخ، وفي المطار لتأمين الأجواء للمنتدى، وحتى يشعر الحضور بالأمن، فضلا عن انتشار كمائن متحركة على الطرق، مع ازدياد حملات تفتيش السيارات، وانتشار الكلاب البوليسية، وكاميرات المراقبة.



توجه الشاب المغربي حاتم أزناك، أحد المشاركين في منتدى شباب العالم، بالشكر لإعطائه الفرصة للحديث عن موضوع يهم جميع الشباب، مشيرًا إلى أن هناك تشابه وترابط وثيق بين جميع دول المتوسط.