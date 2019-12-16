الأنبا باخوم يستقبل رفات القديسة تريزا بالمحلة

استقبل، صباح اليوم، صاحب النيافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الايبارشية البطريركية رفات القديسة تريزا بكنيستها بالمحلة.



وترأس الانبا باخوم، القداس الالهي، وشاركه فى الخدمة الأب جرجس أرمانيوس راعى الكنيسة، والاب بيشوي فوزي الوكيل الرعوي، والاب برنابا فانوس راعي كنيسة السيدة العذراء بقويسنا، والاب جوزيف الكرملي، والراهبات القبطيات ولفيف من شعب الرعية.



على صعيد آخر افتتح الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الايبارشية البطريركية للاقباط الكاثوليك، الأحد الماضى، الرياضة الروحية، السيدة العذراء والأم تريزا بعزبة النخل، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.



وبدأ الاحتفال بطقس صلاة القداس الألهي بمشاركة الاب يوحنا سعد ولفيف من شعب الرعية.