وزيرة الهجرة بمنتدى شباب العالم: مصر تفتح ذراعيها للمتضررين

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن مبادرة العودة للجذور مع قبرص واليونان، حيث أن مصر كانت ولا زالت حاضنة لكافة الأديان والثقافات، وتستهدف المبادرة تسليط الضوء على الجاليات الأجنبية التي كانت تعيش على أرض مصر.

وأشارت "مكرم"، خلال جلسة "دول المتوسط.. حضارات إنسانية عريقة وتاريخ مشترك" ضمن فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم، اليوم الإثنين، إلى أن مصر مستمرة في فتح ذراعيها لكل من يعاني من ظروف غير مستقرة في بلاده، معقبة: "إحنا مش عندنا لاجئين، عندنا ضيوف مثلما قال الرئيس السيسي".



وأوضحت أن هذه المبادرة جاءت لتركز على الدور الإيجابي للهجرة، لافتة إلى أنها تحرص على المشاركة في ملتقى هيا بنا نصلي في شرم الشيخ، موضحة أنه تم تدشين 5 ملتقيات حتى الآن، معقبة: "لما هتدخلوا المكان دير سانت كاترين ستشعروا بعظمة التجلي أنا صليت فيها".

