Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزيرة الهجرة بمنتدى شباب العالم: مصر تفتح ذراعيها للمتضررين

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 03:58 م
Advertisements
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
هدى عبدالرازق
Advertisements
قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن مبادرة العودة للجذور مع قبرص واليونان، حيث أن مصر كانت ولا زالت حاضنة لكافة الأديان والثقافات، وتستهدف المبادرة تسليط الضوء على الجاليات الأجنبية التي كانت تعيش على أرض مصر.
وأشارت "مكرم"، خلال جلسة "دول المتوسط.. حضارات إنسانية عريقة وتاريخ مشترك" ضمن فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم، اليوم الإثنين، إلى أن مصر مستمرة في فتح ذراعيها لكل من يعاني من ظروف غير مستقرة في بلاده، معقبة: "إحنا مش عندنا لاجئين، عندنا ضيوف مثلما قال الرئيس السيسي".

وأوضحت أن هذه المبادرة جاءت لتركز على الدور الإيجابي للهجرة، لافتة إلى أنها تحرص على المشاركة في ملتقى هيا بنا نصلي في شرم الشيخ، موضحة أنه تم تدشين 5 ملتقيات حتى الآن، معقبة: "لما هتدخلوا المكان دير سانت كاترين ستشعروا بعظمة التجلي أنا صليت فيها".
Advertisements

أخبار تهمك

صحيفة سعودية تصف تركي آل الشيخ بـ"صانع الترفيه" وصاحب المفاهيم الجديدة

منذ 40 دقيقة

خبر سار.. وعد جديد من السيسي إلى المصريين

منذ حوالي 5 ساعات

مرتضى يفجر مفاجأة جديدة في قضية كهربا والأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عمار حمدي يصدم الأهلي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

مانشستر سيتي: لدينا فرصة للتأهل على حساب ريال مدريد

منذ ساعة و 13 دقيقة

بث مباشر| مشاهدة نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw| بي إن سبورت News

منذ حوالي 4 ساعات

مواعيد مباريات ذهاب وعودة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعة

مرتضى منصور يصدر قرارًا عاجلاً ضد الأهلي وكهربا

منذ حوالي 16 ساعة

أول تعليق من ريال مدريد عن مواجهة السيتي في دوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة قرعة دوري ابطال اوربا دور الـ16 uefa champions league draw بث مباشر قرعة دوري أبطال أوربا الان

منذ حوالي 5 ساعات

قرعة دوري أبطال أوروبا .. جوارديولا قاهر ريال مدريد إلا قليلا

منذ ساعتين و 49 دقيقة

نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم كاملة.. مواجهات صعبة وأخرى شبه محسومة

منذ حوالي 3 ساعات

ريال مدريد مع مانشستر سيتي.. تاريخ أبيض لزيدان ضد جوارديولا

منذ ساعة و 25 دقيقة

بعد نهاية قرعة دوري أبطال أوروبا.. تعرف على تاريخ مواجهات برشلونة ضد نابولي

منذ ساعة و 26 دقيقة

مفاجأة كبرى.. صفقة إنجليزية تهدد طلب فايلر في الأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

السيسي ومنتدى الشباب.. جولة في صحف اليوم الإثنين

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
03:33 م

مفاجأة كبرى.. صفقة إنجليزية تهدد طلب فايلر في الأهلي

بث مباشر| مشاهدة نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw| بي إن سبورت News

01:10 م

صحيفة سعودية تصف تركي آل الشيخ بـ"صانع الترفيه" وصاحب المفاهيم الجديدة

04:03 م

أول تعليق من ريال مدريد عن مواجهة السيتي في دوري الأبطال

02:50 م

مشاهدة قرعة دوري ابطال اوربا دور الـ16 uefa champions league draw بث مباشر قرعة دوري أبطال أوربا الان

11:34 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status