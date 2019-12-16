Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير الشباب والرياضة يُكرم تامر حسني.. والأخير:"التكريم من بلدي له طعم تاني"

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 03:56 م
Advertisements
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements

أعلن دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن إقامته لحفل تكريم للفنان تامر حسني، بمناسبة دخوله موسوعة جينيس، وسيقام الحفل يوم الخميس الموافق 19 ديسمبر الجاري، ومن المقرر أن يقام الحفل في تمام الساعة 8 مساءً.

 

وأعاد تامر نشر الصورة الرسمية الخاصة بالحفل، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وعلق على الصورة قائلاً :"كل الشكر للدكتور أشرف صبحي معالي وزير الشباب و الرياضة على تكريمه الغالي لي كواحد من أبناء مصر .. حقيقي التكريم من بلدي ليه طعم تاني".

 

"الفلوس"

 

يُشار أن تامر ينتظر حاليًا عرض فيلمه الجديد "الفلوس" والفيلم من تأليف محمد عبد المعطي، إخراج سعيد الماروق، بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، نانسي صلاح، محمد سلام،عدد من النجوم يظهرون كضيوف شرف منهم: أحمد السقا، علي ربيع، مي عز الدين، ويزو، والفيلم من المُقرر عرضه يوم ٢٥ ديسمبر الجاري بجميع دور العرض،.

 

استعدادات تامر حسني لفيلم "مش أنا"

 

والجدير بالذكر أن تامر يقوم حاليًا بتصوير فيلمه الجديد "مش أنا" والفيلم، بطولة تامر حسني، حلا شيحة، أسما سليمان، ومن إخراج سارة وفيق، من إنتاج سينرجي وتامر حسني، قصة وسيناريو وحوار تامر حسني.

Advertisements

أخبار تهمك

نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم كاملة.. مواجهات صعبة وأخرى شبه محسومة

منذ حوالي 3 ساعات

ريال مدريد مع مانشستر سيتي.. تاريخ أبيض لزيدان ضد جوارديولا

منذ ساعة و 25 دقيقة

مشاهدة قرعة دوري ابطال اوربا دور الـ16 uefa champions league draw بث مباشر قرعة دوري أبطال أوربا الان

منذ حوالي 5 ساعات

بث مباشر| مشاهدة نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw| بي إن سبورت News

منذ حوالي 4 ساعات

مواعيد مباريات ذهاب وعودة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعة

صحيفة سعودية تصف تركي آل الشيخ بـ"صانع الترفيه" وصاحب المفاهيم الجديدة

منذ 40 دقيقة

مرتضى منصور يصدر قرارًا عاجلاً ضد الأهلي وكهربا

منذ حوالي 16 ساعة

مانشستر سيتي: لدينا فرصة للتأهل على حساب ريال مدريد

منذ ساعة و 13 دقيقة

قرعة دوري أبطال أوروبا .. جوارديولا قاهر ريال مدريد إلا قليلا

منذ ساعتين و 49 دقيقة

السيسي ومنتدى الشباب.. جولة في صحف اليوم الإثنين

منذ حوالي 8 ساعات

خبر سار.. وعد جديد من السيسي إلى المصريين

منذ حوالي 5 ساعات

عمار حمدي يصدم الأهلي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

مفاجأة كبرى.. صفقة إنجليزية تهدد طلب فايلر في الأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

مرتضى يفجر مفاجأة جديدة في قضية كهربا والأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من ريال مدريد عن مواجهة السيتي في دوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

بعد نهاية قرعة دوري أبطال أوروبا.. تعرف على تاريخ مواجهات برشلونة ضد نابولي

منذ ساعة و 26 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
03:33 م

مفاجأة كبرى.. صفقة إنجليزية تهدد طلب فايلر في الأهلي

بث مباشر| مشاهدة نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw| بي إن سبورت News

01:10 م

صحيفة سعودية تصف تركي آل الشيخ بـ"صانع الترفيه" وصاحب المفاهيم الجديدة

04:03 م

أول تعليق من ريال مدريد عن مواجهة السيتي في دوري الأبطال

02:50 م

مشاهدة قرعة دوري ابطال اوربا دور الـ16 uefa champions league draw بث مباشر قرعة دوري أبطال أوربا الان

11:34 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status