وزير الشباب والرياضة يُكرم تامر حسني.. والأخير:"التكريم من بلدي له طعم تاني"

أعلن دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن إقامته لحفل تكريم للفنان تامر حسني، بمناسبة دخوله موسوعة جينيس، وسيقام الحفل يوم الخميس الموافق 19 ديسمبر الجاري، ومن المقرر أن يقام الحفل في تمام الساعة 8 مساءً.

وأعاد تامر نشر الصورة الرسمية الخاصة بالحفل، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق على الصورة قائلاً :"كل الشكر للدكتور أشرف صبحي معالي وزير الشباب و الرياضة على تكريمه الغالي لي كواحد من أبناء مصر .. حقيقي التكريم من بلدي ليه طعم تاني".

"الفلوس"

يُشار أن تامر ينتظر حاليًا عرض فيلمه الجديد "الفلوس" والفيلم من تأليف محمد عبد المعطي، إخراج سعيد الماروق، بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، نانسي صلاح، محمد سلام،عدد من النجوم يظهرون كضيوف شرف منهم: أحمد السقا، علي ربيع، مي عز الدين، ويزو، والفيلم من المُقرر عرضه يوم ٢٥ ديسمبر الجاري بجميع دور العرض،.

استعدادات تامر حسني لفيلم "مش أنا"

والجدير بالذكر أن تامر يقوم حاليًا بتصوير فيلمه الجديد "مش أنا" والفيلم، بطولة تامر حسني، حلا شيحة، أسما سليمان، ومن إخراج سارة وفيق، من إنتاج سينرجي وتامر حسني، قصة وسيناريو وحوار تامر حسني.