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انتداب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق مخزن المواد البلاستيكية بشبرا الخيمة 

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 03:55 م
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أرشيفية
أرشيفية
محمد نبيل
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انتقل فريق من النيابة العامة بنيابة قسم ثان شبرا الخيمة، برئاسة المستشار عمرو عوض لموقع حريق مخزن مواد بلاستيكية،وامرت النيابة العامة بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق وتشكيل لجنة بإشراف مسؤولي حى شرق شبرا الخيمة لتقدير حجم خسائر الحريق.

وكان قد تلقى اللواء خالد الرشيدى مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أحمد العشماوى مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق بمخزن للمواد البلاستيكية بشارع البترول بشبرا الخيمة، وعلى الفور تم الدفع ب 7 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وسيارتى إسعاف لتقديم الخدمات فى حالات الاختناق، دون خسائر فى الأرواح.

وتبين من المعاينة الأولية للمصنع أن الحريق جاء نتيجة ماس كهربائي.

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