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"الأغاني الصاخبة" وراء ذبح سوداني على يد شقيقه بالدقي

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 03:49 م
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مديرية أمن الجيزة
مديرية أمن الجيزة
إيمان عبد العاطي
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كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، عن تفاصيل قتل سوداني الجنسية على يد شقيقه بمنطقة الدقي، وتبين أن المتهم والمجني عليه يقيمان بشقة سكنية بميدان المساحة صحبة والدتهما، وأن المجني عليه كان يستمع إلى الأغاني بصوت عالٍ، وطلب منه شقيقه الأكبر "المتهم"، أن يخفض صوت الأغاني لكنه رفض، مما دفع الأخير إلى إحضار سكين والتعدي على شقيقه بالضرب محدثًا إصابته التي أودت بحياته في الحال.

وأضافت التحريات، إلى أن المتهم كان مخمورا "متعاطي كحوليات" وقت وقوع الجريمة، كما تم التوصل إلى أنه مريض نفسي، يعاني من التوحد.

وكان سدد شاب سوداني الجنسية، طعنة نافذة برقبة شقيقه، وأسقطه قتيلًا، داخل شقتهما بمنطقة الدقي، شمال محافظة الجيزة، وأخطرت الأجهزة الأمنية بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة إخطار بورود بلاغًا لرئيس مباحث قسم شرطة الدقي، من إدارة شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود قتيل بميدان المساحة بنطاق القسم.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين مقتل "عبدالرحمن حسن" 22 سنة، سوداني الجنسية، وأن وراء ارتكاب الواقعة شقيقه الأكبر "أحمد" 28 سنة، يعاني من مرض نفسي.

وتوصلت تحريات المباحث إلى أنه وقعت مشادة كلامية بين الشقيقين، تطورت إلى مشاجرة، استل على إثرها الأخير سكينا من المطبخ، وسدد لأخيه طعنة نافذة بالرقبة أودت بحياته في الحال، ثم أشعل سيجارة وجلس بجوار جثة شقيقه لحين وصول قوات الشرطة.

وتمكنت القوات من القبض على المتهم، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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