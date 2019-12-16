تباين بأداء مؤشرات بورصة "الكويت" بختام تعاملات جلسة الإثنين





بورصة الكويت





أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تباين بأداء المؤشرات ، وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.09% خاسراً 5.56 نقطة ليغلق عند مستوى 6150.43 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.2% خاسراً 13.36 نقطة ليغلق عند مستوى 6814.96 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.22% رابحاً 10.78 نقطة ليغلق عند مستوى 4837.77 نقطة ، وجرى التداول ببورصة الكويت على 167.6 مليون سهم بقيمة 39.9 مليون دينار كويتى عبر 7447 صفقة.





وعلي مستوي أداء القطاعات فقد تراجع نحو 3 قطاعات على رأسها قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.30%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.25%، تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.16%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.68%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.68%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.33%.





وعن الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً ببورصة الكويت ، جاء سهم "شركة التجارة والاستثمار العقارى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 15.75%، تلاه شركة كامكو للاستثمار بنسبة 8.57%، ثم شركة الكويت للتأمين بنسبة 8.20%، فيما تصدر سهم "مجموعة الرأى الإعلامية القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 8.53% ثم شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض والمواد الانشائية بنسبة 8.13%، ثم الشركة الكويتية السورية القابضة بنسبة 7.74%.