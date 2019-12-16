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تفعيلاً لمبادرة رئيس الجمهورية.. "غرفة الجيزة" تبدأ تنفيذ "اشتري المصري"

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 03:45 م
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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قرر مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، برئاسة عادل ناصر، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بتشجيع شراء المنتج المحلي تحت مسمي (اشتري المصري)، معلنةً فى الوقت ذاته مخاطبة محافظة الجيزة لتخصيص أراضي لإقامة ٤٤ منفذاً سلعيلً لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة تحت إشراف الغرفة.

وتضم اللجنة فى عضويتها كل من هشام أبو الدهب، شريف صلاح، أحمد عتابي، أعضاء مجلس الإدارة، وعادل رزين رئيس قطاع الشئون الاقتصادية والتجارية بالغرفة، ومن مهام اللجنة مخاطبة كبرى الشركات والمصانع داخل نطاق محافظة الجيزة سواء كان في المنطقة الصناعية بالسادس من اكتوبر أو غيرها التي تعمل في مجال السلع الغذائية الاساسية  وتعريفهم بمبادرة رئيس الجمهورية وعمل خصم مابين ٢٠٪ إلى ٣٠٪ خلال فترة المبادرة التي تبدأ في الأول من يناير ٢٠٢٠ وحتى نهاية يونيو ٢٠٢٠.
  
وأكد عادل ناصر، رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن فلسفة مبادرة رئيس الجمهورية تدور حول رفع حد الائتمان الاستهلاكي والمنحة التي تقدمها وزارة المالية لحاملي البطاقات التموينية عن طريق الدعم النقدي وعددها ٢٢ مليون بطاقة لنحو ٦٠ مليون أسرة وأيضاً الخصم من التجار وكذلك الخصم من المصنعين، مشيراً إلى أن الهدف من المبادرة زيادة نمو الناتج المحلي وتشغيل المصانع وخلق فرص عمل جديدة وضخ استثمارات جديدة بالسوق المحلية وتوفير سلع مخفضة بنسب تتجاوز ٢٠٪ ما يساهم في الحد من آثار الإصلاح الاقتصادي، لافتاً إلى أن المبادرة تصب في المقام الاول في مصلحة المواطن. 

وكشف "ناصر"، أن الغرفة ستعقد فى غضون الأيام القليلة المقبلة جلسة مع المنتجين وأصحاب السلاسل التجارية لشرح الآليات المتاحة لخفض الأسعار، وذلك بالتزامن مع الخطة التي تعمل الغرفة على تنفيذها بإقامة معارض دائمة وأسواق صغيرة خلال فترة المبادرة علي مستوي محافظة الجيزة، مشيراً إلى أن المنتجات التي سيتم عرضها بالمعارض في السلاسل والمعارض ستكون تحت شعار من المصنع إلى المستهلك مباشرة للاستفادة من الخصم  والاسعار المخفضة.

وقال محمد إمبابي، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن هناك دراسة تم إعدادها من قبل كلية التجارة جامعة القاهرة لإنشاء عدد ٤٤ منفذاً لبيع السلع التموينية المدعمة علي أراضي توفرها المحافظة بنظام حق الانتفاع لمدة ٢٥ عاماً في جميع مدن واحياء محافظة الجيزة، مؤكداً علي ضرورة مخاطبة المحافظة لإستلام المواقع المخصصة مباشرة من المحافظة  وتفعيل المشروع بالتعاون مع محافظة الجيزة.
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