مواعيد مباريات ذهاب وعودة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

انتهت مراسم قرعة دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا والتي أجريت اليوم الإثنين في مقر الاتحاد الأوروبي الذي يقع في مدينة نيون السويسرية. وكشفت القرعة عن مواجهات نارية ومن العيار الثقيل، حيث يواجه ريال مدريد الإسباني وصاحب الرقم القياسي في الفوز بتلك البطولة برصيد 13 لقبًا بمانشستر سيتي الإنجليزي، بينما سيواجه ليفربول بطل الموسم الماضي أتلتيكو مدريد الإسباني. كما سيواجه بايرن ميونخ الألماني تشيلسي الإنجليزي في مواجهة من العيار الثقيل.





وأسفرت القرعة أيضًا عن مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي لمواجهة صعبة أمام بروسيا دورتموند الألماني الفريق السابق لتوماس توخيل المدير الفتي الحالي لباريس سان جيرمان. كما سيواجه برشلونة الإسباني نابولي الإيطالي، في حين يواجه يوفنتوس الإيطالي ليون الفرنسي. وسيقابل فالنسيا الإسباني أتالانتا الإيطالي وسيتقابل توتنهام الإنجليزي مع لايبزيج الألماني.





مواعيد مباريات دور الستة عشر :





من المقرر أن تقام مباريات ذهاب دور الستة عشر أيام 18 و19 و25 و26 فبراير عام 2020، بينما ستقام مباريات العودة أيام 10 و11 و17 و18 مارس عام 2020.





وعقب نهاية مباريات دور الستة عشر ستقام قرعة أخرى من أجل تحديد مباريات دور الثمانية ونصف النهائي بالإضافة إلى المباراة النهائية يوم 20 مارس 2020.



