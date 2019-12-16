باريس سان جيرمان × بوروسيا دورتموند.. أرقام مُخيبة لـ"توخيل" في مواجهاته السابقة ضد "أصدقاء الأمس"

يعود المدرب الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان إلي ملعب "سيجنال إيدونا بارك" بمدينة "دورتموند" الألمانية، حيث أوقعته قرعة الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا في مواجهة نارية مع فريقه السابق بوروسيا دورتموند الألماني.





أرقام توماس توخيل مع بوروسيا دورتموند الألماني:

تولي "توخيل" القيادة الفنية لفريق بوروسيا دورتموند الألماني في الفترة من 1 يوليو 2015 وحتي 30 مايو 2017، وقاد الفريق في 107 مباراة بمختلف البطولات حقق الفوز في 69 مباراة، وخسر 18 مباراة، وحسم التعادل 20 مباراة، بينما سجل لاعبوه 260 هدفًا، واستقبلت شباكه 121 هدفًا، وحقق مع الفريق كأس ألمانيا موسم 2016 – 2017.





تاريخ مواجهات توماس توخيل ضد بوروسيا دورتموند:

قبل تولي توماس توخيل القيادة الفنية لفريق باريس سان جيرمان، تقابل مع بوروسيا دورتموند في 10 مواجهات سابقة خلال تدريب فريق ماينز الألماني، فاز في مباراة وحيدة، بينما خسر 7 مباريات، وحسم التعادل نتيجة مباراتين بينهما، ويسعي مدرب باريس الحالي للتفوق على فريقه السابق في المواجهة التي ستجمعهما هذا الموسم في ثمن نهائي دوري الأبطال.





نتائج مواجهات "توخيل" السابقة ضد بوروسيا دورتموند:

- 21 نوفمبر 2009.. ماينز 0 – 0 بوروسيا دورتموند

- 10 إبريل 2010.. ماينز 1 – 0 بوروسيا دورتموند

- 31 أكتوبر 2010.. ماينز 0 – 2 بوروسيا دورتموند

- 19 مارس 2011.. ماينز 1 – 1 بوروسيا دورتموند

- 24 سبتمبر 2011.. ماينز 1 – 2 بوروسيا دورتموند

- 3 مارس 2012.. ماينز 1 – 2 بوروسيا دورتموند

- 24 نوفمبر 2012.. ماينز 1 – 2 بوروسيا دورتموند

- 20 إبريل 2013.. ماينز 0 – 2 بوروسيا دورتموند

- 30 نوفمبر 2013.. ماينز 1 – 3 بوروسيا دورتموند