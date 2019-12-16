اليوم.. انطلاق تصوير مسلسل "النهاية" ليوسف الشريف

أعلنت السيناريست إنجي علاء، عن بدء تصوير مسلسل "النهاية" لزوجها الفنان يوسف الشريف، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشرت إنجي مجموعة من الصور جمعتها بزوجها الفنان يوسف الشريف، وعلقت على الصور قائلة :"بداية تصوير مسلسل النهاية، يوسف الشريف، إنجي علاء، النهاية دراما".

مسلسل "النهاية" بطولة يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، سهر الصايغ، محمد لطفي، أحمد وفيق، ومن المقرر عرضه في رمضان 2020، والمسلسل يشهد عودة يوسف الشريف إلى الدراما بعد غياب عامين، والمسلسل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامى.

يُشار أن آخر أعمال الفنان يوسف الشريف مسلسل "كفر دلهاب"، والمسلسل بطولة روجينا، ومحمد رياض، وسهر الصايغ، رامز أمير، وسامى مغاوري، تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج أحمد نادر جلال.