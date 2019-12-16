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نائب تركي يعلق على مشروع قانون العقوبات في "الشيوخ" الأمريكي

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 03:45 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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صرح أحمد بيرات تشونكار، االنائب التركي من حزب العدالة والتنمية الحاكم ، نائب رئيس الوفد التركي إلى الجمعية البرلمانية لحلف الناتو، بأن "محاولات أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي لتمرير العقوبات من خلال الكونجرس تتعارض مع تاريخ العلاقات الحليفة بين تركيا والولايات المتحدة منذ 70 عامًا، مزعجة وتسبب مخاوف خطيرة في أنقرة".

وقال النائب التركي: "من الواضح أن مجموعة من المشرعين في الكونجرس الأمريكي، غير راضين عن الإجراءات التركية المستقلة لضمان أمنها القومي، صعدوا من جهودهم ضد تركيا ويحافظوا على الاتصالات مع جماعات الضغط المناهضة للأتراك. لن نسمح للحقراء والمعادين. المبادرات التي ستنفذ تجاه تركيا، سوف نعارضها"، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وأضاف السياسي التركي: "لن تتسامح أي دولة مع حليفها في دعم وتجهيز وتدريب وتسليح منظمة إرهابية تشكل تهديدًا فوريًا لها".

وأردف "تشونكار": "الوضع غير مقبول على الإطلاق حيث ترفض الولايات المتحدة، من ناحية، بيع تركيا المعدات والمكونات التي تحتاجها، ومن ناحية أخرى، تزود المجموعة الإرهابية بالأسلحة التي تمنحها ميزة تكنولوجية".


واختتم النائب، قائلًا: "هذا سخيف تماما. من جانبنا، ندين مبادرات الكونجرس الموجهة ضد تركيا وعلاقاتها مع الولايات المتحدة ونحثها على التخلي عن هذا النهج المضاد. سيكون الشيء الصحيح الذي يجب القيام به فيما يتعلق بالمصالح الأمريكية".

عقب قرار أصدره مجلس الشيوخ الأمريكي، والذي يصف التطهير العرقي للأرمن خلال الحرب العالمية الأولى بأنه إبادة جماعية، يهدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإغلاق قاعدتين في تركيا حيث يتمركز الجنود الأمريكيون "اذا لزم الامر"، وفقا لشبكة "ايه بي سي نيوز".

وقال أردوغان في مقابلة تلفزيونية يوم الأحد: "إذا لزم الأمر، سنجري مناقشات مع جميع وفودنا، وإذا لزم الأمر، قد نغلق [قاعدة جوية] وكوريسيك [محطة الرادار]".

كان أردوغان يرد على قرار مجلس الشيوخ بالإجماع الذي أقر الأسبوع الماضي بشأن مطالبات الأرمن بالأحداث التي وقعت في عام 1915.

وفي السابق،هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإغلاق القواعد العسكرية للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي - الناتو - في تركيا بعد أن أقرت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الأربعاء، مشروع قانون يفرض عقوبات على أنقرة بعد هجومها في سوريا وشراء أنظمة الصواريخ الروسية إس 400.
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