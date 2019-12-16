نتاج علاقة غير شرعية.. كشف غموض العثور على جثة طفل بمصرف زراعي في بني سويف

كشفت أجهزة الأمن في بني سويف غموض العثور على جثة طفل رضيع مجهول بمياه مصرف اللبيني بعزبة أبوالنور.



تلقى ضباط مركز الواسطى بلاغا بالعثور على جثة لطفل رضيع مجهول «3 شهور» بمياه مصرف اللبينى بعزبة أبوالنور، ولا توجد به إصابات ظاهرية وما أفاد به مفتش الصحة أن الجثة في حالة انتفاخ ولا توجد بها إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق.



وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائى في بني سويف عن أن وراء ارتكاب الواقعة والدة الطفل الرضيع ربة منزل 26 سنة بقصد التخلص منه بإلقائه بمياه المصرف.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافها بمأمورية أسفرت عن ضبطها، وبمواجهتها بما توصلت إليه التحريات أقرت بها واعترفت تفصيليًا بارتكابها الواقعة وقررت بسابقة ارتباطها بعلاقة بموظف وحملها منه وخشية افتضاح أمرها عقب ولادتها للطفل قررت التخلص منه بإلقائه بمياه المصرف.



