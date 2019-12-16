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مفاجأة كبرى.. صفقة إنجليزية تهدد طلب فايلر في الأهلي

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 03:33 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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لاتزال المفاوضات قائمة بين مسئولو النادي الأهلي، ومديره الفني السويسري رينيه فايلر، بشأن الصفقة المرتقبة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

 

وأكد مصدر بالأهلي، أن هناك نصائح من جانب لجنة التخطيط بالأهلى، للسويسرى فايلر، بالتعاقد مع مدافع بدلا من ضم رأس حربة.

 

وكان فايلر قد طلب ضم النيجيري إليكي مهاجم فريق لوزيرين السويسري، تمهيدا لضمه خلال الشتاء المقبل.


ويوجد اتفاق على تعاقد الأهلى مع مدافع بشرط أن يكون أحمد حجازى، مدافع فريق ويست بروميتش الإنجليزى، أما فى حالة عدم ضم حجازى سيكون الاتجاه هو استمرار البحث عن رأس حربة أجنبى.

 

يذكر أن الأهلى قد حسم فى الساعات الماضية بشكل رسمى، صفقة محمود كهربا لمدة 4 سنوات ونصف

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