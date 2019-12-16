مجلس شئون التعليم والطلاب: إنشاء كلية التربية لذوي القدرات الخاصة بجامعة الفيوم

تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، وبرئاسة الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب تم انعقاد مجلس شئون التعليم والطلاب جلسته رقم (157) وذلك اليوم الإثنين بالمكتبة المركزية.



صرح الدكتور خالد عطا الله، أنه تم خلال الاجتماع عرض خطاب رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بشأن قرار الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الأعلى للجامعات بخصوص القرار الوزاري رقم 4866 بشأن القواعد المالية الموحدة لرعاية الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية، وكذلك خطاب الدكتور أمين المجلس الأعلى للجامعات بشأن بعض التعديلات بالقرار الوزاري سالف الذكر.



وتم أيضًا عرض خطاب الدكتوروكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب بشأن تصور كامل لمقترح إنشاء كلية التربية لذوي القدرات الخاصة بجامعة الفيوم اعتبارًا من العام الجامعي القادم 2020-2021 ويأتي ذلك في إطار ما جاء بأستراتيجية مصر2030 بشأن بناء مجتمع عادل متكاتف يتميز بالمساواة في الحقوق والفرص الأجتماعية والاقتصادية والسياسية.



كما تم عرض خطاب الدكتور القائم بأعمال وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون التعليم والطلاب بشأن قرار مجلس الكلية بجلسته المنعقدة في شهر ديسمبر 2019 بالموافقة على إنشاء برنامجين جديدين بكلية الحاسبات والمعلومات وهما: ( برنامج الذكاء الاصطناعي – برامج الحوسبة والمعلوماتية الحيوية) وهي برامج جديدة ومميزة.





