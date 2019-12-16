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بالأسماء.. إصابة 11 في تصادم سيارة ربع نقل بتروسيكل ببني سويف

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 03:35 م
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أرشيفية
أرشيفية
احمد فتحي الدسوقي
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أصيب 11 شخصًا، اليوم الأثنين في حادث انقلاب تروسيكل بطريق "مصر - أسيوط" الزراعي أمام كوبري الميمون بمركز الواسطى شمال بني سويف.

وانتقلت 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم: نوره عماد محمد 45 سنة، مصابة باشتباه كسر الساق الأيسر، ولاء صلاح طه 27 سنة، مصابة بكسر بالساق الأيمن، ست الكل حسب الله عبد العظيم 30 سنة، مصابة بكسر بالساقين، فوزية سعيد محمد 46 سنة مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري، بدوي عبد عبد الحليم 35 سنة، مصابا باشتباه كسر الذراع الأيسر.

كما نقلت سيارات الإسعاف نادية سيد حسنين 40 سنة مصابة باشتباه كسر الذراع الأيمن، إيمان سيد عيد 25 سنة مصابة بكدمات بالصدر، أسماء محمد هاشم 14 سنة مصابة باشتباه مابعد الارتجاج، عبد النبي سليمان 35 سنة مصابا باشتباه مابعد الارتجاج، رضا بدوي عبد الحليم 20 سنة مصابا باشتباه كسر الذراع الأيسر، نجوى بدوي عبد الحليم 22 سنة مصابة بجروح وسحجات بالجسم وجميعهم مقيمون بقرية الشناوية بمركز ناصر.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى ناصر العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية.

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