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إحباط تهريب كمية من المشروبات الكحولية بمطار الغردقة الدولي

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 03:33 م
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المضبوطات
المضبوطات
محمد طه
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تمكنت إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالغردقه برئاسة حاتم عمر مدير الإدارة بالتنسيق مع إدارة الإستخبارات الجمركية بالغردقه برئاسة حماده العمده ومباحث السياحة ومباحث الاموال العامة بالغردقة من ضبط وتحرير ١١ تهرب جمركى لمشروبات كحولية وسجائر أجنبية الصنع وغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفه لأحكام الماده ١٢١ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وتعديلاته وذلك لمحال تجارية بالغردقة.

تعود الواقعة عندما وردت معلومات سرية بوجود بضائع أجنبية الصنع وغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بعدة محال تجارية بالغردقه، تم تشكيل لجنه جمركية من محمد ابراهيم رئيس قسم بمكافحة التهرب الجمركي بالغردقة وقوه من مباحث السياحة ومباحث الأموال العامة بالغردقة وتوجهت اللجنة للمحال التجارية بالغردقه حيث تم ضبط ٧٢٠ علبة سجائر و٢٦ زجاجة مشروبات كحولية (خمور) أجنبية الصنع وغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية.

وتم تحرير ١١ محضر ضبط وتهرب جمركي، وقدرت التعويضات الجمركية المستحقة بحوالي ٩٦٠ ألف و٤٦٥ جنيهًا. 

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك والأستاذ عبدالرازق منصور مدير عام مكافحة التهريب الجمركي بالمنطقه الجنوبيه والمشرف على الإدارة المركزيه لمكافحة التهريب الجمركي بتشديد الرقابة على المنافذ.
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