"هنيدي" ساخرًا من برودة الجو: "والله لو مطرت جبال وتلج وبابا نويل ... بردو بنحب الشتاء"

نشر الفنان محمد هنيدي، صورة جديدة له من فيلم "جائنا البيان التالي" عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل التغريدات "تويتر".

وكتب "هنيدي" على هذه الصورة قائلا: ‏والله يا جماعة لو مطرت جبال تلج وبابا نويل وبقى الجو بقى مش صالح للعيشة الا للبطاريق والأرنب القطبي الشمالي والدببة القطبية، بردو بنحب الشتا".

وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: ‏‎الشتاء جه وهنيدي اعتمد الكلام حيث كدا اقوم اجهز طبق البرتقال، بنعشق الشتا وبنعشقك يا هنيدي.

وفي سياق أخر قدم "هنيدي" العديد من الأعمال الفنية منها عنتره ابن شداد، يوم ملوش لازمة، امير البحار، همام في امستردام، سارق الفرح، زيارة السيد الرئيس، البطل، صعيدي في الجامعة، البخيل هو انا، قلقان في مصر، في قلب الليل، النوة، طرائيعو، رمضان مبروك ابو العلمين حمودة، جائنا البيان التالي.

وحصل "هنيدي" على عدة جوائز خلال مسيرته الفنية منها جائزة من "مهرجان الرباط" في المغرب، وجائزة أفضل ممثل من فيلم "رمضان مبروك ابو العلمين حمودة"، وجائزة من مهرجان "تطوان الدولي للسينما".