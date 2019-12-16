Advertisements
Advertisements
Advertisements

"هنيدي" ساخرًا من برودة الجو: "والله لو مطرت جبال وتلج وبابا نويل ... بردو بنحب الشتاء"

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 03:32 م
Advertisements
بوابة الفجر
روان هيثم محمد
Advertisements

نشر الفنان محمد هنيدي، صورة جديدة له من فيلم "جائنا البيان التالي" عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل التغريدات "تويتر".

 

وكتب "هنيدي" على هذه الصورة قائلا: ‏والله يا جماعة لو مطرت جبال تلج وبابا نويل وبقى الجو بقى مش صالح للعيشة الا للبطاريق والأرنب القطبي الشمالي والدببة القطبية، بردو بنحب الشتا".

 

وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: ‏الشتاء جه وهنيدي اعتمد الكلام حيث كدا اقوم اجهز طبق البرتقال، بنعشق الشتا وبنعشقك يا هنيدي.

 

وفي سياق أخر قدم "هنيدي" العديد من الأعمال الفنية منها عنتره ابن شداد، يوم ملوش لازمة، امير البحار، همام في امستردام، سارق الفرح، زيارة السيد الرئيس، البطل، صعيدي في الجامعة، البخيل هو انا، قلقان في مصر، في قلب الليل، النوة، طرائيعو، رمضان مبروك ابو العلمين حمودة، جائنا البيان التالي.

 

وحصل "هنيدي" على عدة جوائز خلال مسيرته الفنية منها جائزة من "مهرجان الرباط" في المغرب، وجائزة أفضل ممثل من فيلم "رمضان مبروك ابو العلمين حمودة"، وجائزة من مهرجان "تطوان الدولي للسينما".

Advertisements

أخبار تهمك

عمار حمدي يصدم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة قرعة دوري ابطال اوربا دور الـ16 uefa champions league draw بث مباشر قرعة دوري أبطال أوربا الان

منذ حوالي 5 ساعات

السيسي ومنتدى الشباب.. جولة في صحف اليوم الإثنين

منذ حوالي 7 ساعات

مرتضى منصور يصدر قرارًا عاجلاً ضد الأهلي وكهربا

منذ حوالي 15 ساعة

بعد نهاية قرعة دوري أبطال أوروبا.. تعرف على تاريخ مواجهات برشلونة ضد نابولي

منذ أقل من ساعة

مرتضى يفجر مفاجأة جديدة في قضية كهربا والأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

قرعة دوري أبطال أوروبا.. أرقام برشلونة أمام الأندية الإيطالية

منذ 35 دقيقة

نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم كاملة.. مواجهات صعبة وأخرى شبه محسومة

منذ ساعتين و 41 دقيقة

مفاجأة كبرى.. صفقة إنجليزية تهدد طلب فايلر في الأهلي

منذ نصف ساعة

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و نصف

أول تعليق من ريال مدريد عن مواجهة السيتي في دوري الأبطال

منذ ساعة و 15 دقيقة

قرعة دوري أبطال أوروبا .. جوارديولا قاهر ريال مدريد إلا قليلا

منذ ساعتين و 11 دقيقة

موعيد مباريات الذهاب والعودة لمباريات دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال أوروبا

منذ 42 دقيقة

خبر سار.. وعد جديد من السيسي إلى المصريين

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد مع مانشستر سيتي.. تاريخ أبيض لزيدان ضد جوارديولا

منذ ساعة الا ربع

بث مباشر| مشاهدة نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw| بي إن سبورت News

منذ ساعتين و 55 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
03:33 م

مفاجأة كبرى.. صفقة إنجليزية تهدد طلب فايلر في الأهلي

بث مباشر| مشاهدة نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw| بي إن سبورت News

01:10 م

أول تعليق من ريال مدريد عن مواجهة السيتي في دوري الأبطال

02:50 م

مشاهدة قرعة دوري ابطال اوربا دور الـ16 uefa champions league draw بث مباشر قرعة دوري أبطال أوربا الان

11:34 ص

نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم كاملة.. مواجهات صعبة وأخرى شبه محسومة

01:24 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status