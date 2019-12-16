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المشدد 3 سنوات للمتهمين بهدم صيدلية في البحيرة

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 03:30 م
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أرشيفية
أرشيفية
منى صموئيل
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أشاد الحارس القضائي لنقابة الصيادلة المستشار محمد فكري، ولجنة إدارة النقابة والمكونة من كل من: الدكتور عبدالناصر سنجاب، والدكتورة فاتن عبدالعزيز، والدكتور كريم بدر، بالحكم الصادر من محكمة جنايات دمنهور في القضية رقم 14972 بمعاقبة 8 متهمين بالسجن المشدد ثلاث سنوات في واقعة هدم مالك العقار الصيدلية ببولدزر بكامل محتوياتها لإجبار الصيدلي على ترك الصيدلية رغم وجود عقد إيجار موثق سارٍ.

وكانت نقابة الصيادلة قد ندبت محامي النقابة لمتابعة سير التحقيقات مع الصيدلي وتقديم الدعم اللازم له بعد تعرض صيدليته للهدم، مؤكدة دعم النقابة الكامل لأعضائها ووقوفها بجوارهم فيما يتعرضون له من أجل تأدية عملهم وحماية الصيدليات التي تقدم خدمة طبية للمرضى طوال 24 ساعة في كافة المدن والقرى والنجوع.
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