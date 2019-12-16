مانشستر سيتي: لدينا فرصة للتأهل على حساب ريال مدريد



اعترف تكسيكي بجيريستين المدير الرياضي لنادي مانشستر سيتي بصعوبة مباراة السيتي أمام ريال مدريد في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.



وأسفرت قرعة دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت مراسمها اليوم الاثنين في مدينة نيون السويسرية عن عدة مباريات قوية حيث سيخوض ريال مدريد مواجهة نارية أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، فيما سيضرب برشلونة موعدًا مع نابولي، أما حامل اللقب ليفربول سيواجه أتلتيكو مدريد، كما يخوض بايرن ميونيخ اختبارًا صعبًا للغاية أمام تشيلسي أما باقي المباريات فيواجه توتنهام نظيره لايبزيج الألماني ويوفنتوس مع ليون وبوروسيا دورتموند مع باريس سان جيرمان وفالنسيا مع أتالانتا.



وقال المدير الرياضي للسيتي في تصريحات له عقب إجراء القراعة :"سنواجه خصم قوي للغاية، ونعرفه جيدًا لكن علينا تحقيق الفوز إذا أردنا التتويج باللقب".



وأضاف :"علينا أن نكون جاهزين لأننا سنواجه فريق قوي، ونعرف تاريحهم في البطولة الأوروبية".



وزاد :"دائمًا ما توجد لدينا فرصة للتأهل، وعلينا أن نكون جاهزين وأن نستعيد لاعبينا المصابين قبل فبراير المقبل".



وأتم :"مانشستر سيتي جاهز لخوض اللقاء، وأمامنا فرصة للتأهل على حساب ريال مدريد".

