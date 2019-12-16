Advertisements
Advertisements
Advertisements

مانشستر سيتي: لدينا فرصة للتأهل على حساب ريال مدريد

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 03:29 م
Advertisements
جوارديولا
جوارديولا
علي نبوي
Advertisements

اعترف تكسيكي بجيريستين المدير الرياضي لنادي مانشستر سيتي بصعوبة مباراة السيتي أمام ريال مدريد في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأسفرت قرعة دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت مراسمها اليوم الاثنين في مدينة نيون السويسرية عن عدة مباريات قوية حيث سيخوض ريال مدريد مواجهة نارية أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، فيما سيضرب برشلونة موعدًا مع نابولي، أما حامل اللقب ليفربول سيواجه أتلتيكو مدريد، كما يخوض بايرن ميونيخ اختبارًا صعبًا للغاية أمام تشيلسي أما باقي المباريات فيواجه توتنهام نظيره لايبزيج الألماني ويوفنتوس مع ليون وبوروسيا دورتموند مع باريس سان جيرمان وفالنسيا مع أتالانتا.

وقال المدير الرياضي للسيتي في تصريحات له عقب إجراء القراعة :"سنواجه خصم قوي للغاية، ونعرفه جيدًا لكن علينا تحقيق الفوز إذا أردنا التتويج باللقب".

وأضاف :"علينا أن نكون جاهزين لأننا سنواجه فريق قوي، ونعرف تاريحهم في البطولة الأوروبية".

وزاد :"دائمًا ما توجد لدينا فرصة للتأهل، وعلينا أن نكون جاهزين وأن نستعيد لاعبينا المصابين قبل فبراير المقبل".

وأتم :"مانشستر سيتي جاهز لخوض اللقاء، وأمامنا فرصة للتأهل على حساب ريال مدريد".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

لبط باريس سان جيرمان × بوروسيا دورتموند

أخبار تهمك

بعد نهاية قرعة دوري أبطال أوروبا.. تعرف على تاريخ مواجهات برشلونة ضد نابولي

منذ أقل من ساعة

السيسي ومنتدى الشباب.. جولة في صحف اليوم الإثنين

منذ حوالي 7 ساعات

مرتضى يفجر مفاجأة جديدة في قضية كهربا والأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من ريال مدريد عن مواجهة السيتي في دوري الأبطال

منذ ساعة و 17 دقيقة

نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم كاملة.. مواجهات صعبة وأخرى شبه محسومة

منذ ساعتين و 43 دقيقة

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

قرعة دوري أبطال أوروبا .. جوارديولا قاهر ريال مدريد إلا قليلا

منذ ساعتين و 13 دقيقة

مفاجأة كبرى.. صفقة إنجليزية تهدد طلب فايلر في الأهلي

منذ 34 دقيقة

ريال مدريد مع مانشستر سيتي.. تاريخ أبيض لزيدان ضد جوارديولا

منذ أقل من ساعة

بث مباشر| مشاهدة نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw| بي إن سبورت News

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة قرعة دوري ابطال اوربا دور الـ16 uefa champions league draw بث مباشر قرعة دوري أبطال أوربا الان

منذ حوالي 5 ساعات

موعيد مباريات الذهاب والعودة لمباريات دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة الا ربع

خبر سار.. وعد جديد من السيسي إلى المصريين

منذ حوالي 5 ساعات

عمار حمدي يصدم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

قرعة دوري أبطال أوروبا.. أرقام برشلونة أمام الأندية الإيطالية

منذ 37 دقيقة

مرتضى منصور يصدر قرارًا عاجلاً ضد الأهلي وكهربا

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

كلوب: سننافس على كل الألقاب ولا أتعهد بغير ذلك

أرتيتا: جوارديولا محبط.. وريال مدريد هو المرشح لتحقيق دوري الأبطال

المدير الرياضي.. منصب خطير في أوروبا وفلسفة غائبة عن مصر (تقرير)

قرعة دوري أبطال أوروبا .. جوارديولا قاهر ريال مدريد إلا قليلا

بشرى لريال مدريد.. زيدان لا يسقط ضد مانشستر سيتي

ننشر المواعيد الكاملة لدور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
03:33 م

مفاجأة كبرى.. صفقة إنجليزية تهدد طلب فايلر في الأهلي

بث مباشر| مشاهدة نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw| بي إن سبورت News

01:10 م

أول تعليق من ريال مدريد عن مواجهة السيتي في دوري الأبطال

02:50 م

مشاهدة قرعة دوري ابطال اوربا دور الـ16 uefa champions league draw بث مباشر قرعة دوري أبطال أوربا الان

11:34 ص

نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم كاملة.. مواجهات صعبة وأخرى شبه محسومة

01:24 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status