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شباب البرنامج الرئاسي يقدمون "africa we stand" بمنتدى شرم الشيخ

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 03:26 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عرض على هامش جلسة "آفاق التنمية المستدامة في أفريقيا" ضمن فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم، اليوم الاثنين، أغنية بعنوان "africa we stand" من إعداد شباب البرنامج الرئاسي.

ويناقش المنتدى هذا العام قضايا مختلفة منها الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن السينما، وقد أقيمت النسخة الثانية من المنتدى خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ، وشارك نحو 5000 شاب من 161 دولة.

واستعدت وزارة الداخلية لتأمين ضيوف منتدى شباب العالم، حيث انتشرت كمائن الشرطة الثابتة بمدينة شرم الشيخ، وفي المطار لتأمين الأجواء للمنتدى، وحتى يشعر الحضور بالأمن، فضلا عن انتشار كمائن متحركة على الطرق، مع ازدياد حملات تفتيش السيارات، وانتشار الكلاب البوليسية، وكاميرات المراقبة.
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