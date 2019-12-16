عاجل.. تعليق فالفيردي على مواجهة نابولي في دوري أبطال أوروبا

علق الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة على قرعة دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا ووقوع فريقه في مواجهة نابولي الإيطالي.





وأسفرت قرعة دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا والتي أجريت ظهر اليوم الاثنين بمدينة نيون السويسرية، عن عدة مباريات قوية حيث سيخوض ريال مدريد مواجهة نارية أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، فيما سيضرب برشلونة موعدًا مع نابولي، أما حامل اللقب ليفربول سيواجه أتلتيكو مدريد، كما يخوض بايرن ميونيخ اختبارًا صعبًا للغاية أمام تشيلسي أما باقي المباريات فيواجه توتنهام نظيره لايبزيج الألماني ويوفنتوس مع ليون وبوروسيا دورتموند مع باريس سان جيرمان وفالنسيا مع أتالانتا.





وقال فالفيردي عقب القرعة :"نابولي خصم قوي، ومعقد، ولديه أجواء رائعة في ملعبه، لا أحد يعرف كيف سيكون خصمه عندما يلعب ضده".





وأضاف: "هم لديهم لاعبون مهمون مثل إنسيني وميرتينيز، وعندما لعبنا ضدهم وديا في الصيف، أظهروا جودة في الوسط.. هو فريق يلعب بشكل جيد، وسنرى كيف سنكون نحن وهم عندما نواجه بعضنا البعض".





وزاد فالفيردي: "في سان باولو بيئة جماهيرية قوية، في ملعب الناس تضغط فيه كثيرا، نحن معتادون على اللعب في مثل هذه الأجواء، وكل شيء سيتم إنشاؤه في أرض نابولي بالتأكيد سيكون جميلا".



