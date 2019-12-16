Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. تعليق فالفيردي على مواجهة نابولي في دوري أبطال أوروبا

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 03:22 م
Advertisements
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
علق الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة على قرعة دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا ووقوع فريقه في مواجهة نابولي الإيطالي.

وأسفرت قرعة دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا والتي أجريت ظهر اليوم الاثنين بمدينة نيون السويسرية، عن عدة مباريات قوية حيث سيخوض ريال مدريد مواجهة نارية أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، فيما سيضرب برشلونة موعدًا مع نابولي، أما حامل اللقب ليفربول سيواجه أتلتيكو مدريد، كما يخوض بايرن ميونيخ اختبارًا صعبًا للغاية أمام تشيلسي أما باقي المباريات فيواجه توتنهام نظيره لايبزيج الألماني ويوفنتوس مع ليون وبوروسيا دورتموند مع باريس سان جيرمان وفالنسيا مع أتالانتا.

وقال فالفيردي عقب القرعة :"نابولي خصم قوي، ومعقد، ولديه أجواء رائعة في ملعبه، لا أحد يعرف كيف سيكون خصمه عندما يلعب ضده".

وأضاف: "هم لديهم لاعبون مهمون مثل إنسيني وميرتينيز، وعندما لعبنا ضدهم وديا في الصيف، أظهروا جودة في الوسط.. هو فريق يلعب بشكل جيد، وسنرى كيف سنكون نحن وهم عندما نواجه بعضنا البعض".

وزاد فالفيردي: "في سان باولو بيئة جماهيرية قوية، في ملعب الناس تضغط فيه كثيرا، نحن معتادون على اللعب في مثل هذه الأجواء، وكل شيء سيتم إنشاؤه في أرض نابولي بالتأكيد سيكون جميلا".


Advertisements

الكلمات المفتاحية

فالفيردي دوري ابطال اوروبا برشلونة اخبار الرياضة

أخبار تهمك

بعد نهاية قرعة دوري أبطال أوروبا.. تعرف على تاريخ مواجهات برشلونة ضد نابولي

منذ أقل من ساعة

مرتضى منصور يصدر قرارًا عاجلاً ضد الأهلي وكهربا

منذ حوالي 15 ساعة

قرعة دوري أبطال أوروبا.. أرقام برشلونة أمام الأندية الإيطالية

منذ 37 دقيقة

موعيد مباريات الذهاب والعودة لمباريات دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة الا ربع

مشاهدة قرعة دوري ابطال اوربا دور الـ16 uefa champions league draw بث مباشر قرعة دوري أبطال أوربا الان

منذ حوالي 5 ساعات

خبر سار.. وعد جديد من السيسي إلى المصريين

منذ حوالي 5 ساعات

نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم كاملة.. مواجهات صعبة وأخرى شبه محسومة

منذ ساعتين و 43 دقيقة

السيسي ومنتدى الشباب.. جولة في صحف اليوم الإثنين

منذ حوالي 7 ساعات

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

عمار حمدي يصدم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من ريال مدريد عن مواجهة السيتي في دوري الأبطال

منذ ساعة و 17 دقيقة

بث مباشر| مشاهدة نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw| بي إن سبورت News

منذ حوالي 3 ساعات

مرتضى يفجر مفاجأة جديدة في قضية كهربا والأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

قرعة دوري أبطال أوروبا .. جوارديولا قاهر ريال مدريد إلا قليلا

منذ ساعتين و 13 دقيقة

مفاجأة كبرى.. صفقة إنجليزية تهدد طلب فايلر في الأهلي

منذ 34 دقيقة

ريال مدريد مع مانشستر سيتي.. تاريخ أبيض لزيدان ضد جوارديولا

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

كل ما ترد معرفته عن قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2020| موعد القرعة والقنوات الناقلة والفرق المتأهلة

مفاجأة لـ "دورتموند" في قرعة دوري أبطال أوروبا

6 مواجهات من العيار الثقيل في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا (تعرف عليها)

قرعة دوري أبطال أوروبا .. مواجهة صعبة لمحمد صلاح وليفربول

كورة أونلاين bein sport nes مشاهدة قرعة دوري أبطال أوروبا بث مباشر بي إن سبورت الاخبارية قرعة دوري أبطال أوروبا نقل

رابط "يلا شوت" مشاهدة قرعة دوري ابطال اوروبا بث مباشر قرعة الابطال كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة uefa champions draw

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
03:33 م

مفاجأة كبرى.. صفقة إنجليزية تهدد طلب فايلر في الأهلي

بث مباشر| مشاهدة نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw| بي إن سبورت News

01:10 م

أول تعليق من ريال مدريد عن مواجهة السيتي في دوري الأبطال

02:50 م

مشاهدة قرعة دوري ابطال اوربا دور الـ16 uefa champions league draw بث مباشر قرعة دوري أبطال أوربا الان

11:34 ص

نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم كاملة.. مواجهات صعبة وأخرى شبه محسومة

01:24 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status