اسعار العملات في بنك مصر اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2019.. واستقرار ملحوظ للعملات العربية





اسعار العملات في بنك مصر اليوم الاثنين





واصلت اسعار العملات في بنك مصر استقرارها خلال تعاملات اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2019 ، وتشهد اسعار العملات العربية والاجنبيه استقرارا ملحوظا مقتبل الجنيه المصري بتلبنوك خلال تعاملات الفترة الماضية بعد ارتفاعا قوية للعملة المحلية مقابل سلة العملات، وجاءت اسعار العملات في بنك مصر على النحو التالي:









اسعار العملات في بنك مصر اليوم الاثنين 16-12-2019





حافظ سعر اليورو الاوروبي على استقراره اليوم حيث سجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم نحو17.8115 جنيهًا للشراء 17.9239 جنيهًا للبيع، بينما سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر نحو 21.1509 جنيهًا للشراء 21.2759 جنيهًا للبيع، كما استقر متوسط سعر الفرنك السويسري مسجلا اليوم في مصر نحو 16.3156 جنيهًا للشراء 16.4236 جنيهًا للبيع، و سجل متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري نحو 14.7913 جنيهًا للشراء 14.8846 جنيهًا للبيع.





أما عن اليوان الصيني فقد سجل متوسط سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم نحو 2.2839 جنيهًا للشراء 2.3005 جنيهًا للبيع.



