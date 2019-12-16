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اسعار العملات في بنك مصر اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2019.. واستقرار ملحوظ للعملات العربية

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 03:02 م
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اسعار العملات في بنك مصر
اسعار العملات في بنك مصر
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اسعار العملات في بنك مصر اليوم الاثنين 

واصلت اسعار العملات في بنك مصر استقرارها خلال تعاملات اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2019 ، وتشهد اسعار العملات العربية والاجنبيه استقرارا ملحوظا مقتبل الجنيه المصري بتلبنوك خلال تعاملات الفترة الماضية بعد ارتفاعا قوية للعملة المحلية مقابل سلة العملات، وجاءت اسعار العملات في بنك مصر على النحو التالي:


اسعار العملات في بنك مصر اليوم الاثنين 16-12-2019

حافظ سعر اليورو الاوروبي على استقراره اليوم حيث سجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم نحو17.8115 جنيهًا للشراء 17.9239 جنيهًا للبيع، بينما سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر نحو 21.1509 جنيهًا للشراء 21.2759 جنيهًا للبيع، كما استقر متوسط سعر الفرنك السويسري مسجلا اليوم في مصر نحو 16.3156 جنيهًا للشراء 16.4236 جنيهًا للبيع، وسجل متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري نحو 14.7913 جنيهًا للشراء 14.8846 جنيهًا للبيع.

أما عن اليوان الصيني فقد سجل متوسط سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم نحو 2.2839 جنيهًا للشراء 2.3005 جنيهًا للبيع.

اسعار العملات في بنك مصر
اسعار العملات في بنك مصر

 اسعار العملات العربية في بنك مصر اليوم 
على صعيد العملات العربية فقد سجل متوسط اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك مصر اليوم نحو 4.2891 جنيهًا للشراء 4.3160 جنيهًا للبيع، كما سجل سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم نحو 52.9705 جنيهًا للشراء 53.3174 جنيهًا للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتى اليوم نحو 4.3788 جنيهًا للشراء 4.4069 جنيهًا للبيع.

اسعار الدولار اليوم في البنوك الحكومية والخاصة
سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 16.08 جنيه للشراء، 16.20 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 16.08 جنيه للشراء، 16.18 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.

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