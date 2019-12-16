Advertisements
Advertisements
Advertisements

اسعار الحديد اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2019 بالسوق المحلى.. حديد عز يواصل الاستقرار

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 02:52 م
Advertisements
اسعار الحديد اليوم
اسعار الحديد اليوم
Advertisements
اسعار الحديد اليوم 
حافظت اسعار الحديد اليوم في الأسواق المحلية على استقرارها، وكانت اسعار الحديد شهدت حالة من الارتفاع خلال تعاملات الفترة الماضية بقيمة وصلت الى نحو 200 جنيه للطن من قبل بعض الشركات بشكل منفرد، وننشر فيما يلي اخر تحديثات اسعار مواد البناء اليوم في الأسواق المحلية وجاءت على النحو التالي:

اسعار الحديد اليوم في السوق المحلى بمصر 
 سجل حديد السويس 10 ألاف جنيه للطن، وسجل حديد سرحان  10 آلاف و100 جنيه للطن، فيما سجل سعر حديد المصريين عند 10 آلاف جنيه للطن، وسجل سعر حديد العتال 10 آلاف و100 جنيها للطن، وسجل حديد المعادي سجل 9 آلاف و850 جنيه للطن، وسجل حديد الجارحي اليوم 9600 جنيه للطن، بينما سجل حديد عنتر 9740 جنيهًا للطن، وسجل سعر حديد عطية 10 آلاف و100 جنيهًا للطن، وسجل حديد بشاي 10 آلاف و100 جنيه للطن، وسجل حديد المراكبي 10 آلاف للطن، وسجل سعر حديد عز 10370 جنيهًا للطن.

اسعار الحديد اليوم
اسعار الحديد اليوم

 اسعار الجبس اليوم في مصر اليوم
سجل سعر طن الجبس في شركة سيناء نحو 820 جنيها، بينما سجل سعر الطن فى شركة العامرية عند 635 جنيها، وسعر الطن في شركة السويس عند 540 جنيها، وسجل سعر الطن لشركة الدولية عند 700 جنيها، بينما سجل سعر الطن في شركة المعمار عند 670 جنيها، فيما سجلسعر الطن في شركة جبس مصر سيناء عند 620 جنيها.

Advertisements

أخبار تهمك

قرعة دوري أبطال أوروبا.. برشلونة أمام نابولي في مواجهة مشتعلة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

قرعة دوري أبطال أوروبا .. جوارديولا قاهر ريال مدريد إلا قليلا

منذ ساعة و 21 دقيقة

لمن الغلبة في أول قمة رسمية بين جوارديولا وزيدان؟

منذ نصف ساعة

بيضرب المواطنين.. مفاجأة في واقعة التنمر على عامل نظافة بالغربية

منذ حوالي 5 ساعات

« يلا شوت DRAW» مشاهدة قرعة دوري الابطال بث مباشر KORA LIVE يلا كورة uefa champions league رابط beIN SPORT اونلاين PLU

منذ ساعتين و 50 دقيقة

نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم كاملة.. مواجهات صعبة وأخرى شبه محسومة

منذ أقل من ساعتين

السيسي ومنتدى الشباب.. جولة في صحف اليوم الإثنين

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة قرعة دوري ابطال اوربا دور الـ16 uefa champions league draw بث مباشر قرعة دوري أبطال أوربا الان

منذ حوالي 4 ساعات

خبر سار.. وعد جديد من السيسي إلى المصريين

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة الا ربع

مرتضى يفجر مفاجأة جديدة في قضية كهربا والأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

بث مباشر| مشاهدة نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw| بي إن سبورت News

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عمار حمدي يصدم الأهلي

منذ أقل من ساعة

التاريخ لا يكذب يا صلاح.. أتلتيكو مدريد عقدة ليفربول (أرقام)

منذ ساعة و نصف

قرعة دوري أبطال أوربا.. التاريخ ينتصر ليوفنتوس في مواجهة ليون

منذ أقل من ساعة

مرتضى منصور يصدر قرارًا عاجلاً ضد الأهلي وكهربا

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:10 م

بث مباشر| مشاهدة نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw| بي إن سبورت News

مشاهدة قرعة دوري ابطال اوربا دور الـ16 uefa champions league draw بث مباشر قرعة دوري أبطال أوربا الان

11:34 ص

نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم كاملة.. مواجهات صعبة وأخرى شبه محسومة

01:24 م

خبر سار.. وعد جديد من السيسي إلى المصريين

11:34 ص

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

02:31 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status