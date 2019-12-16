اسعار الحديد اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2019 بالسوق المحلى.. حديد عز يواصل الاستقرار

اسعار الحديد اليوم

حافظت اسعار الحديد اليوم في الأسواق المحلية على استقرارها، وكانت اسعار الحديد شهدت حالة من الارتفاع خلال تعاملات الفترة الماضية بقيمة وصلت الى نحو 200 جنيه للطن من قبل بعض الشركات بشكل منفرد، وننشر فيما يلي اخر تحديثات اسعار مواد البناء اليوم في الأسواق المحلية وجاءت على النحو التالي:





اسعار الحديد اليوم في السوق المحلى بمصر

سجل حديد السويس 10 ألاف جنيه للطن، وسجل حديد سرحان 10 آلاف و100 جنيه للطن، فيما سجل سعر حديد المصريين عند 10 آلاف جنيه للطن، وسجل سعر حديد العتال 10 آلاف و100 جنيها للطن، وسجل حديد المعادي سجل 9 آلاف و850 جنيه للطن، وسجل حديد الجارحي اليوم 9600 جنيه للطن، بينما سجل حديد عنتر 9740 جنيهًا للطن، وسجل سعر حديد عطية 10 آلاف و100 جنيهًا للطن، وسجل حديد بشاي 10 آلاف و100 جنيه للطن، وسجل حديد المراكبي 10 آلاف للطن، وسجل سعر حديد عز 10370 جنيهًا للطن.



