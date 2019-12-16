خالد جلال: حصد"الطوق والأسورة " لجائزة أفضل عرض بمهرجان قرطاج يؤكد أننا على المسار الصحيح

قدم المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافى، التهنئة للدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، بمناسبة حصول عرض "الطوق والأسورة" بجائزة أفضل عرض مسرحي متكامل بمهرجان أيام قرطاج المسرحية بتونس .

كما وجه التهنئة للمخرج إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح، ولفريق عرض "الطوق والأسورة" على هذا النجاح الكبير، وحصول العرض للمرة الثانية هذا العام بعد حصوله على جائزة أفضل عرض مسرحي بالمسار الثاني بمهرجان المسرح العربي لهذا العام "جائزة سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عرض عربي" .

وأوضح خالد جلال، أن حصول العرض على مثل هذه الجوائز، ماهو إلا حصاد نجاح الثقافة المصرية والمسرح المصرى بصفة خاصة، كما تؤكد أننا على المسار الصحيح نحو مستقبل أفضل للثقافة والفن فى مصر .

" الطوق و الأسورة" عن رواية يحيي الطاهر عبدالله، دراماتورج سامح مهران، والبطولة للفنانين " فاطمة محمد على، محمود الزيات، مارتينا عادل، أحمد طارق، أشرف شكري، شريف القزاز، شبراوي محمد، محمد حسيب، سارة عادل، سلمى عمر، سارة مصطفى، نائل علي، غناء كرم مراد"، عازف الربابة إبراهيم القط وفرقته، ديكور محيي فهمي، أزياء نعيمة عجمي، رؤية موسيقية جمال رشاد، نحت أسامة عبد المنعم ، ومن إخراج ناصر عبد المنعم.