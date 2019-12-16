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استخدمي المكياج للحصول على عيون واسعة بهذه الطريقة

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 02:54 م
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بوابة الفجر
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صاحبات العيون الضيقة يعانين عند وضع المكياج، نظرا لأن العيون لها مكياج خاص بها ولا يمكن فعله بسهولة من جانب المبتدئات، لذا عليهن اتباع قواعد المكياج الصحيحة لتوسيع العيون والحصول على مظهر مُلائم بناسب إطلالتها بالمكياج الكامل.

نقدم لكِ عزيزتي صاحبة العيون الضيقة خطوات بسيطة للحصول على عيون واسعة بالمكياج 

المكياج يفعل كل شي بسهولة من إخفاء العيوب لتوسيع العيون لابراز ملامح الوجه والحصول على نضارة طوال الوقت، والحصول على عيون واسعة كالنجمات التي تخطف الأنظار بمكياجهن المبهر اتبعي الخطوات التالية:

- الخطوة الأولى قومي عزيزتي بتحديد الحواجب وإبرازها ولا تجعليها سميكة، لأن الحواجب السميكة تجعل العيون أصغر وهذا ما لا ترغبيه.

- ضعي الهايلايتر المخصص للعيون لإبرازهما وإعطائهما بريقا ولمعانا، مع المكياج المخصص لها.

- يجب عليك اختيار الألوان الفاتحة كاللون السيمون أو الأزرق الفاتح، في النصف الداخلي لتبدو عيونك أوسع، ويجب وضع اللون الفضي في الزاوية الخارجية أو الألوان الداكنة وهذا سيكون أفضل لإبرازهما

- عليك تطبيق الظل بالطريقة المثالية التي تزيد اتساع العينين وتعطي مظهر جيد لهما، مع التركيز على عظمة العين ووضع الظل الأغمق من الخارج للداخل.

- حددي عيونك من أسفل، بالكحل الأبيض، ومن أغلى من الجفن، باستخدام الايلاينر أو الديبلاينر أو اي قلم كحل تعتادين عليه.

- عليك استخدام الأيلاينر الداكن ولا يُنصح باستخدام الفواتح أعلى العينين، لإبراز رموشك كثيفة وهذا يعطي العيون مظهر أوسع، وتتنوع ألوان الأيلاينر، فمنها التقليدى المألوف ويتربع على عرشه اللون الأسود، بالإضافة إلى الألوان الأخرى، التي أصبحت منتشرة ومعروفة بين الفتيات حديثا، مثل البني والأزرق والأخضر؛ إضافة إلى ظهور ألوان جديدة مثل الذهبي والفضي والبرتقالي والفوشيا، ولمزيد من التفاصيل اضغطي هنــــــا


- ضعي الماسكرا في الأسفل والأعلى ولكن في الأعلى يمكن وضع أكثر من طبقة، أما في الأسفل فلا تضعي سوا طبقة واحدة فقط.

- استخدمي قلم الكحل فوق جفن العين، وحددي جفنك العلوي من الخارج للداخل، ومن الداخل حددي عيونك بالكحل الأبيض أو البيج لتوسيع العيون الصغيرة والضيقة، ولمزيد من التفاصيل اضغطي هنا 

- اخفي الهالات السوداء بالكونسيلر وبدرجة أفتح من لون بشرتك للحصول على النتيجة المطلوبة.

- عند وضع الماسكرا قومي بطي رموشك لأعلى، وهذه الخطوة مهمة جدا عند وضع المكياج للحصول على عيون أوسع، و"الماسكرا" من أدوات المكياج التي توجد في حقيبة كل امرأة حتى وإن كانت رموشها كثيفة، نظرا لأن الماسكرا تعطي مظهر جيدا للمرأة وتبرز جمال عيونها ورموشها، وإليكم التفاصيل الكاملة هنــــــا

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