السيسي يشيد بتنظيم منتدى شباب العالم





وأقيمت النسخة الثانية من المنتدى خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ، وشارك نحو 5000 شاب من 161 دولة.



واستعدت وزارة الداخلية لتأمين ضيوف منتدى شباب العالم، حيث انتشرت كمائن الشرطة الثابتة بمدينة شرم الشيخ، وفي المطار لتأمين الأجواء للمنتدى، وحتى يشعر الحضور بالأمن، فضلا عن انتشار كمائن متحركة على الطرق، مع ازدياد حملات تفتيش السيارات، وانتشار الكلاب البوليسية، وكاميرات المراقبة.



أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المقترحات والتوصيات التي تقدم بها الشباب، على هامش منتدى الشباب العالمي، تعكس القدرة على العمل الجماعي في مواجهة التحديات.وأشاد السيسي، خلال كلمته على هامش جلسة "نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط" ضمن فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، اليوم الإثنين، بالجهد المبذول خلال الأيام الماضية، لتنظيم منتدى شباب العالم.ويناقش المنتدى هذا العام، قضايا مختلفة منها الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن السينما.