قرعة دوري الأبطال.. تاريخ مواجهات ريال مدريد مع الأندية الإنجليزية

انتهت منذ قليل مراسم سحب قرعة دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا العام والمقامة في مدينة نيون في سويسرا.





ريال مدريد يواجه مانشستر سيتي في دور ال16 بدوري الأبطال





وأسفرت قرعة دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا عن مواجهة ريال مدريد الإسباني لنظيره نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.





تاريخ مواجهات ريال مدريد مع الأندية الإنجليزية





ولعب نادي ريال مدريد العديد من المواجهات ضد الأندية الإنجليزية بمختلف المسابقات سواء في بطولة دوري أبطال أوروبا أو في الكأس الدولية للأبطال.





ويستعرض موقع "الفجر" تاريخ مواجهات ريال مدريد مع الأندية الإنجليزية كالآتي:





ريال مدريد × مانشستر سيتي

وقد واجه نادي ريال مدريد نظبره نادي مانشستر سيتي من قبل في 4 مباريات بمختلف المسابقات حيث فاز في مباراتين مباريات وتعادلوا سلبيا في مباراة وحيده وخسر مباراة أخرى.





وسجل نادي ريال مدريد 6 أهداف في مرمى مانشستر سيتي خلال الأربع مواجهات التي جمعت بينهم بينما سجل السيتي 5 أهداف في مرمى مدريد.





ريال مدريد × مانشستر يونايتد

واجه مدريد نظيره مانشستر يونايتد في 4 مباريات بمختلف المسابقات فاز في مباراة وخسر 3 مباريات.

وسجل ريال مدريد 5 أهداف في مرمى مانشستر بينما سجل اليونايتد 7 أهداف.





ريال مدريد × ليفربول

تواجه الفريقين في مباراة وحيده في الدور النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا فاز مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف.





ريال مدريد × تشيلسي

تواجه الفريقين في مباراة وحيده أيضا في بطولة الكأس الدولية للأندية الأبطال وانتهت بفوز ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.





ريال مدريد × توتنهام

واجه نادي ريال مدريد نظيره نادي توتنهام في 4 مباريات من قبل فاز في مباراة وحيده وخسر في مباراتين وتعادلوا في مباراة وحيده.





وسجل مدريد هدفين بينما سجل نادي توتنهام 5 أهداف آخرين.





ريال مدريد × أرسنال

تواجه الفريقين في مباراة واحده من قبل في الكأس الدولية وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.





موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

وستلعب مباراة ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا بين نادي ريال مدريد ونادي مانشستر سيتي يوم 18 فبراير على ملعب كامب نو.





بينما ستلعب مباراة إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا بين نادي ريال مدريد ونادي مانشستر سيتي يوم 10 مارس القادم.