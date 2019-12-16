منتدى شباب العالم| بالفيديو.. قصيدة "يا وطن استقبل الأوطان"





المشاركة قالت خلالها: "عبرت من الخليج إلى المحيط وفاتتني المحطة.. سألت ولم تجبني النجمات بأني عنكي يا مصر توهت.. وعلمت بان تأخري ما عاد في الإمكان أن يغفر.. فأتيت هرولة معي عذري، وكنتي من جدعانا واحتوانا ومن على التكريم بانا، يا وطن يستقبل الأوطان".



ويناقش المنتدى هذا العام قضايا مختلفة منها الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن السينما، وقد أقيمت النسخة الثانية من المنتدى خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ، وشارك نحو 5000 شاب من 161 دولة.



هذا وقد استعدت وزارة الداخلية لتأمين ضيوف منتدى شباب العالم، حيث انتشرت كمائن الشرطة الثابتة بمدينة شرم الشيخ، وفي المطار لتأمين الأجواء للمنتدى، وحتى يشعر الحضور بالأمن، فضلا عن انتشار كمائن متحركة على الطرق، مع ازدياد حملات تفتيش السيارات، وانتشار الكلاب البوليسية، وكاميرات المراقبة.



أهدت إحدى المشاركات بمنتدى شاب العالم، على هامش مشاركتها بجلسة "نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط" ضمن فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، اليوم الإثنين، قصيدة رائعة لمصر.