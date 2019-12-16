"ألفيس" وزوجته يزوران الأهرامات.. ويعلق: "كيف فعلها المصريون"

استقبلت منطقة آثار الهرم اليوم الاثنين لاعب كرة القدم البرازيلي دانييل ألفيس وزوجته عارضة الأزياء الشهيرة جوانا سانز، وكان في استقبالهما أشرف محيي الدين مدير عام آثار الهرم.



وقال محيي الدين، إن الزيارة بدأت بجولة داخل الهرم الأكبر، ثم متحف مركب خوفو، ومنطقة تمثال أبو الهول، وقد أبدى الفيس انبهاره بعظمة الحضارة المصرية القديمة وتساءل "كيف فعلها المصريون" وذلك تعبيرًا عن انبهاره بكيفية بناء هرم خوفو وأوزان الأحجار الخاصه به، كما أبدى إعجابه بضخامة تمثال أبو الهول.



وأشار محي الدين إلى أنه خلال الجولة حرص لاعب الكرة الشهير وزوجته على التقاط الصور التذكارية في منطقة البانوراما لتسجيل زيارتهما.